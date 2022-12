Libri, a San Marco Argentano (CS) al via una mostra in Braille

Una mostra in Braille illumina il Natale a San Marco Argentano (Cs). Sarà inaugurata domani, martedì 13 dicembre, presso la biblioteca comunale della città normanna.

“L’idea – commenta lo scrittore Antonio Modaffari – nasce dalla consapevolezza che è quanto mai necessario promuovere e far conoscere questo straordinario mondo del Braille grazie al quale persone non vedenti e ipovedenti hanno la possibilità di leggere un libro. Abbiamo deciso di inaugurare la mostra proprio nel giorno di Santa Lucia, la Santa degli occhi, per caricare ancora di più di significato questa esposizione importante che invito tutti a visitare”.

La mostra, organizzata in sinergia con il Comune di San Marco Argentano e Radio Scalo San Marco, associazione guidata da Salvatore Vainieri che si occupa di codificare i libri in Braille, rientra negli eventi del Natale in Biblioteca e sarà visitabile fino al 6 gennaio 2023.