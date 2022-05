Concerto Francesco Baccini a Paola: migliaia in piazza per la Festa del Santo Patrono

Migliaia di persone si sono ritrovate in piazza IV Novembre, a Paola, per il concerto di Francesco Baccini organizzato dall’Amministrazione comunale in occasione della festa di San Francesco, fondatore dell’Ordine dei minimi e Santo patrono della Calabria. In oltre due ore di concerto il cantautore genovese ha eseguito tutti i successi di una carriera che dura da oltre trent’anni, accompagnato dalla sua band composta da Fabio Schimmenti alle chitarre, Max Baldaccini alla batteria, Massimo Scagliarini alle tastiere e Massimo Gabanizza al basso. Baccini si e’ esibito a conclusione di un’intensa giornata che ha vissuto tra il Santuario e la piazza, accolto dal sindaco, Roberto Perrotta, e dall’assessore alla Cultura e agli Eventi, Grazia Surace, insieme ai quali ha raggiunto il santuario di San Francesco, dove e’ stato ricevuto dal Correttore provinciale dell’Ordine dei Minimi, Padre Francesco Trebisonda. La scelta di Francesco Baccini e’ stata fatta dallo stesso sindaco Perrotta anche per la devozione al Patrono della Calabria della famiglia del cantautore, che lo ha chiamato Francesco proprio in onore del Santo di Paola. Il concerto e’ stato predisposto, per conto del Comune, dal promoter Ruggero Pegna, che in passato ha prodotto, tra l’altro, il colossal musicale “Francesco de Paula”, composto da Francesco Perri, direttore del Conservatorio di Cosenza.