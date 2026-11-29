In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Polo Liceale “Campanella – Fiorentino” di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, ha ospitato un significativo momento di riflessione inserito all’interno dell’Assemblea d’istituto. L’iniziativa, promossa dalla Dirigente scolastica e organizzata con il contributo attivo degli studenti e della referente, la prof.ssa Rosaria Colangelo, ha registrato una sentita partecipazione della comunità scolastica.

Ad aprire i lavori è stata la stessa Dirigente Mustari, che ha richiamato il ruolo strategico

della scuola nella formazione delle nuove generazioni e nella promozione di una cultura fondata sulla dignità della persona.

Il contrasto alla violenza di genere è stato indicato come un obiettivo cardine per la formazione civica dei giovani, trattandosi di una sfida culturale e di civiltà che richiede la responsabilità condivisa di tutta la società. «Quando c’è l’educazione al rispetto non serve più parlare di lotta alla violenza, di bullismo, di cyberbullismo o di omofobia. Quando c’è il rispetto, c’è la democrazia», ha evidenziato, indicando nella formazione delle coscienze il più efficace strumento di prevenzione contro ogni forma di discriminazione e sopraffazione.

Sulla stessa linea si sono espressi i rappresentanti delle istituzioni locali, il sindaco Mario Murone e l’assessore alle Pari Opportunità Annalisa Spinelli, che hanno rivolto il proprio saluto ai presenti esprimendo un vivo plauso per la valenza educativa dell’evento.

Nel corso del suo intervento, la Dirigente ha, inoltre, condiviso alcune riflessioni maturate durante il recente viaggio istituzionale che ha portato una delegazione del Polo Liceale in Cina, dove è stato sottoscritto un accordo di gemellaggio scolastico. Un’esperienza che ha consentito di sperimentare concretamente il valore del dialogo tra culture differenti e l’importanza della conoscenza reciproca come strumento di crescita.

Richiamando i momenti più significativi dell’esperienza vissuta, la Dirigente ha posto l’accento sul valore universale della comunicazione e delle relazioni umane: «La lingua è uno straordinario ponte tra gli esseri umani, ma c’è un linguaggio che supera ogni confine: l’abbraccio. L’abbraccio non ha nazioni».

Parole che hanno idealmente collegato il tema della giornata alla missione educativa della scuola: promuovere relazioni fondate sull’ascolto, sul dialogo e sulla valorizzazione delle differenze.

Il dibattito si è poi articolato attraverso diversi contributi specialistici e sociali, moderati dal prof. e giornalista Pasquale Roppa. L’attivista Rosa Tavella, del movimento “Non Una Di Meno”, ha richiamato l’attenzione sulle battaglie per i diritti delle donne, invitando gli studenti a mantenere uno sguardo critico rispetto alle proposte della politica.

Gli aspetti normativi e procedurali sono stati invece approfonditi dall’avvocata Rossella Bonaddio, che ha illustrato gli strumenti di tutela e le modalità di denuncia, e dalla dottoressa Anna Maria Frustaci, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ed esponente dell’associazione Donne Magistrati, la quale ha rimarcato le azioni necessarie per prevenire ogni forma di abuso, soffermandosi sull’importanza dell’uso consapevole del linguaggio anche in ambito giuridico. La psicologa Debora Cianflone ha, infine, analizzato le dinamiche affettive, ponendo l’accento sui rischi legati alle relazioni distorsive e segnate dal senso di possesso.

Un momento di intensa commozione ha accompagnato la testimonianza diretta di Caterina Bruno, che ha ricordato il femminicidio della cugina Adele Bruno, avvenuto a Lamezia Terme quindici anni fa. Dal suo racconto è scaturito un accorato monito rivolto alle studentesse, affinché evitino sempre di recarsi a un ultimo appuntamento chiarificatore al termine di una relazione.

A chiudere l’incontro, dopo aver introdotto i lavori in veste di organizzatore, è stato il rappresentante degli studenti Carlo Murone, che ha ringraziato i relatori a nome di tutto l’istituto, evidenziando il profondo valore formativo di una giornata destinata a lasciare un segno duraturo nella coscienza dei ragazzi.

«Oltre il ricordo, oltre la riflessione, la giornata ha consegnato agli studenti una responsabilità», ha concluso la Dirigente Mustari, «trasformare la consapevolezza in comportamento quotidiano, attraverso gli strumenti più potenti di cui la società dispone: la conoscenza, il dialogo e il rispetto».