Un momento di intensa partecipazione emotiva, al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, nel quale il dolore per una giovane vita spezzata si è fatto consapevolezza della responsabilità che ciascuno di noi ha nel contrasto alla violenza di genere.

La proiezione di “Se domani non torno”, il film diretto da Paola Randi e ispirato alla storia di Giulia Cecchettin, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha rappresentato il punto di partenza di una serata dal profondo valore educativo, informativo e culturale. Attraverso il linguaggio del cinema, la storia di Giulia, dei suoi affetti, dei suoi sogni e dei progetti che avrebbe dovuto avere il tempo di realizzare è entrata nella sensibilità degli spettatori, dando vita a un confronto autentico sui comportamenti, sui condizionamenti culturali e sulle dinamiche relazionali che possono precedere la violenza.

Ispirato al libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso, il film ha restituito alla memoria collettiva la figura di una giovane donna, studentessa di Ingegneria biomedica, attraverso il racconto della sua quotidianità e del percorso di una famiglia che ha saputo trasformare un dolore immenso in un impegno pubblico.

Anche in questo risiede la bellezza dell’esperienza cinematografica vissuta in sala, nella possibilità di condividere emozioni, interrogativi e riflessioni, di ritrovarsi insieme attorno a una storia capace di sollecitare le coscienze.

Il Cinema Teatro Comunale è diventato così un luogo di incontro, ascolto e dialogo, nel quale competenze ed esperienze diverse hanno contribuito ad approfondire il tema della violenza contro le donne, con particolare attenzione alla prevenzione, all’educazione al rispetto, al riconoscimento dei segnali di pericolo e agli strumenti di tutela e sostegno presenti sul territorio.

A impreziosire la serata – diretta da Francesco Passafaro – la partecipazione del prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, del questore Giuseppe Linares e del garante per le vittime di reato Antonio Lomonaco, insieme a Francesco Iacopino, Danilo Iannello e Silvia Raiola, della Camera Penale di Catanzaro.

Prezioso il contributo di Maria Grazia Muri di Astarte, Stefania Figliuzzi di Attivamente Coinvolte, Romina Ranieri di Mondo Rosa, Isolina Mantelli del Centro Calabrese di Solidarietà Ets, Laura Lamanna della Fondazione Città Solidale e Anarita Palaia, presidente di FIDAPA.

Realtà che, attraverso il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a diffondere la cultura del rispetto e a promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere.

Un momento di particolare intensità è stato offerto da Rosetta Gallo, autrice e interprete di una poesia che ha arricchito il percorso di riflessione della serata.

Il ringraziamento della direzione del Cinema Teatro Comunale va anche agli assessori comunali Salvatore Bullotta, titolare della delega alla Pubblica Istruzione, e Donatella Monteverdi, assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, alla professoressa Branca, che ha accompagnato i suoi studenti alla proiezione serale, e a tutto il pubblico, per la sensibilità e la partecipazione dimostrate.

L’impegno del Cinema Teatro Comunale proseguirà oltre la ricorrenza del 25 novembre. Da oggi hanno preso il via le matinée dedicate agli istituti scolastici, con proiezioni e momenti di confronto rivolti alle nuove generazioni, nella convinzione che l’educazione al rispetto, alla libertà e alla consapevolezza delle proprie relazioni rappresenti uno degli strumenti fondamentali della prevenzione.

L’obiettivo è dare continuità a esperienze come quella vissuta ieri sera, promuovendo durante tutto l’anno occasioni di approfondimento e di partecipazione della comunità.

È questa la funzione culturale e sociale che il Cinema Teatro Comunale intende continuare a svolgere nel cuore di Catanzaro, mettendo a disposizione della città uno spazio nel quale il cinema e il teatro possano contribuire alla crescita collettiva, alla formazione di cittadini consapevoli e alla costruzione di una comunità capace di ascoltare, comprendere e assumersi le proprie responsabilità.