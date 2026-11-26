In una suggestiva cornice vestita a festa, dinanzi a un pubblico numeroso e partecipe, è stata presentata presso la sede di Grafichéditore, a Lamezia Terme, la silloge poetica «’A ràdica e llu vìantu» (La radice e il vento) di Giovannino Borelli, poeta e musicista lametino. Non la semplice presentazione di un libro, ma la condivisione di un’opera di profondo valore culturale, morale e umano, capace di trasformare la lingua dei padri in patrimonio di emozioni e memoria collettiva.

L’incontro, condotto e moderato dalla giornalista Luisa Vaccaro, si è aperto sulle suggestive note della musicista Elisabetta Gallello, che ha introdotto il pubblico in un’atmosfera di particolare intensità emotiva.

A porgere gli indirizzi di saluto è stata Nella Fragale, della casa editrice Grafichéditore, richiamando il valore di un impegno editoriale che si fa autentico presidio culturale. Perché un libro nasce nella solitudine creativa di chi scrive, ma ha bisogno di qualcuno che sappia ascoltarne la voce, riconoscerne il valore e offrirgli una casa. Pubblicare poesia significa, oggi più che mai, compiere un gesto di fiducia nella bellezza e nella capacità della parola di sopravvivere all’effimero.

A introdurre l’opera, con sottile ironia e un’accurata disamina critica, è stato lo storico e saggista Ulderico Nisticò, autore della prefazione, che ha ripercorso le molteplici sfumature della raccolta, soffermandosi sulla straordinaria ricchezza espressiva del dialetto, lingua di chi, richiamando la lezione di Giambattista Vico, è naturalmente poeta, poiché capace di tradurre il pensiero in immagini, metafore e suggestioni.

Nisticò ha evidenziato come Borelli, figlio d’arte e depositario della preziosa eredità poetica del padre Salvatore, abbia saputo trascendere ogni riduttiva dimensione folcloristica o nostalgica. Non soltanto il ricordo di un mondo trascorso, ma una poesia che si spalanca sull’immensità del cielo, sul mistero della luna, sull’infinito e sui grandi interrogativi dell’esistenza. Una lingua che il poeta non si limita a ereditare, ma plasma, rielabora e reinventa, conferendole una rinnovata dignità letteraria e una dimensione universale.

Di particolare rilievo anche l’intervento dell’on. Doris Lo Moro, che ha sottolineato la qualità poetica dell’opera, capace di conservare intatta la propria forza emotiva anche nella traduzione italiana. Borelli, ha evidenziato, è anzitutto un poeta che sceglie di esprimersi in dialetto, superando i confini della tradizionale versificazione per approdare a una sensibilità letteraria contemporanea. Una poesia nella quale la radice non rappresenta immobilità, ma una forza vitale che il vento del cambiamento contribuisce a irrobustire. Lo Moro ha inoltre espresso apprezzamento per la suggestiva cornice di Grafichéditore, riconoscendone il valore quale luogo di cultura e incontro per la città.

A restituire voce e respiro ai componimenti è stata la sensibilità interpretativa di Giancarlo Davoli, mentre l’artista e poeta Gerardo Vespucci, di Belmonte, ha impreziosito la serata con un suggestivo itinerario nella tradizione musicale calabrese, frutto anche di una personale ricerca sui cantori e sulle antiche sonorità natalizie. Attraverso strumenti caratteristici della tradizione e l’esecuzione, tra gli altri brani, di una tarantella di Nicodemo, la musica ha intrecciato il proprio linguaggio a quello della poesia.

A suggellare l’incontro è stato lo stesso Giovannino Borelli, che ha raccontato la genesi dell’opera, maturata attraverso due anni di lavoro e ricerca. Il titolo, definito soltanto negli ultimi mesi, racchiude il dialogo tra la radice, simbolo dell’appartenenza e della memoria, e il vento, espressione dell’universalità, del cambiamento e di quella tensione verso l’ignoto e il trascendente che attraversa l’esistenza umana.

L’autore ha inoltre illustrato la propria evoluzione stilistica, caratterizzata dalla sperimentazione di versi liberi, di diversa lunghezza e privi dei tradizionali vincoli della rima, nei quali la musicalità non scompare, ma si fa più intima e sottile, affidata al ritmo naturale della parola.

La serata si è conclusa con un partecipato momento conviviale, nel quale anche i sapori della tradizione calabrese hanno contribuito a suggellare un incontro di autentica condivisione culturale.

«’A ràdica e llu vìantu» si consegna così ai lettori come un’opera nella quale la memoria diventa futuro e la lingua del cuore si apre all’universalità. Perché le radici non sono catene che trattengono, ma la forza silenziosa che consente di affrontare il vento. E il vento non è soltanto ciò che disperde, ma anche ciò che rinnova e porta lontano la voce di una terra.