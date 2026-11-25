L’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà, nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 novembre, il seminario nazionale del Centro Italiano per la Ricerca Pedagogica (CIRPed) dal titolo “Ripensare l’Umano. Vulnerabilità, cura educativa, bellezza e relazioni autentiche”. L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Magna A dell’Ateneo catanzarese e riunirà i vertici delle principali società scientifiche pedagogiche italiane, ricercatori ed esperti di diverse discipline. I lavori prenderanno il via domani, giovedì 26 novembre, alle ore 14.30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle 14.45 si terrà la sessione di apertura con i saluti inaugurali del rettore dell’UMG, Giovanni Cuda, e della professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale dell’Ateneo di Catanzaro, Tiziana Iaquinta. Alle 15.00 seguiranno i saluti istituzionali dei presidenti delle società scientifiche: Maurizio Sibilio (FERE), Caterina Sindoni (CIRSE), Gabriella Agrusti (SIPED), Livia Cadei (SIPEGES), Catia Giaconi (SIPES), Renata Viganò (SIRD), Pier Cesare Rivoltella (SIREF) e Gianni Fenu (SIREM). L’introduzione sarà affidata alla presidente CIRPed Maria Luisa Iavarone e alle vice presidenti Sara Nosari e Antonella Nuzzaci; a seguire in programma la sessione onoraria tenuta dalla presidente onoraria CIRPed, Carla Xodo. Il cuore scientifico del primo pomeriggio, moderato da Antonella Nuzzaci (ordinaria di Pedagogia Sperimentale), vedrà un dialogo interdisciplinare con tre relazioni: Tullio Barni, professore emerito di Anatomia Umana dell’UMG, con un intervento dal titolo “Si può misurare l’umano?”; Antonio Cerasa, ricercatore neuroscienziato CNR, sul tema “La bellezza cura il cervello”; Antonio Scialdone, dirigente di ricerca INAPP, con la relazione “Dalla nostalgia del futuro alle prospettive di equità intergenerazionale. Uno spazio per i giovani nella dimensione pubblica”. Dopo lo spazio dedicato al dibattito e al confronto, la prima giornata si concluderà con la performance teatrale “Ifigenia: dialoghi solitari”, a cura di Antonella Scozzafava. La seconda giornata si aprirà con l’intervento di Loredana Giannicola, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; a seguire la professoressa Tiziana Iaquinta introdurrà le sessioni parallele che si articoleranno su cinque direttrici tematiche: cura e legami sociali; vulnerabilità e inclusione; benessere e apprendimento; bellezza e resistenza pedagogica; lavoro e professioni educative. In conclusione dell’evento, si svolgerà culmineranno la cerimonia di premiazione dell’Educational Research Contest.