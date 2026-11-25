Si è svolto nella Sala Consiliare del Comune di Lamezia Terme l’incontro “Violenza di genere: riconoscerla per proteggersi”, promosso dall’Assessorato al Welfare e dal Settore Servizi alla Persona in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si tratta della prima iniziativa pubblica del Settore dedicata specificamente al 25 novembre, che si inserisce in un più ampio programma di eventi già calendarizzati dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato al Welfare, alcuni dei quali già realizzati, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali di particolare rilevanza.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i segnali della violenza, anche nelle sue forme meno visibili, come il controllo, l’isolamento e la manipolazione. Sono intervenuti i professionisti dell’équipe Area Minori e Famiglie, il Centro Antiviolenza Demetra e le Forze dell’Ordine. Particolarmente significativo il laboratorio esperienziale “L’amore non è controllo – Il semaforo delle relazioni”, che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori in una riflessione sul rispetto e sulle relazioni sane.

«La violenza non comincia sempre con un gesto fisico: può manifestarsi attraverso il controllo, la gelosia e la limitazione della libertà. Per questo informazione, ascolto e prevenzione sono fondamentali. Vogliamo rafforzare la rete tra istituzioni, servizi, scuole e Terzo Settore, mettendo al centro la persona e la sua tutela. Ai giovani dobbiamo trasmettere un messaggio semplice: l’amore non è possesso, non è controllo e non deve generare paura. Riconoscere la violenza è il primo passo per contrastarla. Educare al rispetto è una responsabilità di tutta la comunità», ha dichiarato l’assessore al Welfare Mimmo Gianturco.

L’Assessore ha portato i saluti del Sindaco Mario Murone e rivolto un ringraziamento all’Assessore alle Pari Opportunità Annalisa Spinelli e alla Presidente del Consiglio comunale Maria Grandinetti per la partecipazione e la collaborazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Vice Questore dott.ssa Concetta Gangemi, al Sottotenente Valerio Verrino dell’Arma dei Carabinieri, all’Avv. Stefania Petronio, dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla dott.ssa Maria Rosa Moscato, alla dott.ssa Federica Certomà, alla dott.ssa Giulia Vescio, alla dott.ssa Roberta Cretella del Centro Antiviolenza Demetra e a tutti coloro che hanno contribuito con interventi preziosi e testimonianze. Un ringraziamento anche agli studenti, ai docenti e a tutte le realtà associative presenti. «Il contrasto alla violenza e alle fragilità sociali non può essere affidato a un singolo servizio o a una sola istituzione. È fondamentale rafforzare la rete territoriale sociale, favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e costruire percorsi condivisi di ascolto, prevenzione e sostegno – conclude Gianturco – Solo lavorando insieme possiamo offrire risposte più efficaci e garantire alle persone una comunità capace di non lasciarle sole».

Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato il 1522, numero gratuito attivo 24 ore su 24, al quale è possibile rivolgersi per chiedere aiuto in caso di violenza e stalking.