Quale ruolo può avere la comunicazione nel promuovere il cambiamento sociale? Come si raccontano i territori, si valorizzano le esperienze del Terzo settore e si costruiscono narrazioni capaci di generare partecipazione?

Queste e altre questioni saranno al centro della presentazione del libro “Comunicare vuol dire fiducia” di Fabrizio Minnella, pubblicato da Rubbettino, in programma giovedì 26 novembre 2026, alle ore 18:30, al Chiostro di San Domenico di Lamezia Terme.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Trame ETS, si inserisce nel percorso del Laboratorio gratuito di video giornalismo e comunicazione culturale ospitato dal Civico Trame, ma sarà aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero.

Laureato in Sociologia del lavoro, comunicatore e giornalista esperto in comunicazione sociale, Fabrizio Minnella è dal 2008 responsabile della Comunicazione e delle relazioni esterne di Fondazione CON IL SUD e dal 2016 dell’impresa sociale Con i Bambini, che attua i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Direttore responsabile del video magazine ConMagazine.it, in passato si è occupato di comunicazione e marketing della cultura. Nel 2024 ha ricevuto il Premio giornalistico Bomprezzi-Capulli, con la menzione speciale “Comunicatore dell’anno”.

Attraverso il suo libro e la sua esperienza professionale, l’incontro offrirà l’occasione per approfondire il valore della comunicazione sociale come strumento per raccontare le comunità, dare visibilità alle iniziative del Terzo settore e contribuire ai processi di cambiamento.

Particolare attenzione sarà dedicata al Mezzogiorno e alla necessità di superare rappresentazioni stereotipate dei territori, dando spazio anche alle esperienze di innovazione sociale, partecipazione e impegno civico.

Interverranno Nuccio Iovene, presidente di Fondazione Trame ETS, Maria Pia Tucci, addetta stampa di Comunità Progetto Sud, e i docenti del Laboratorio di video giornalismo e comunicazione culturale di Civico Trame. A coordinare la conversazione sarà Maria Francesca Gentile, responsabile della comunicazione di Fondazione Trame ETS.

L’appuntamento rappresenterà anche un momento di formazione sul campo per i partecipanti al laboratorio, che saranno coinvolti attivamente attraverso domande, interviste, fotografie, riprese video e attività di scrittura giornalistica.

Il laboratorio, avviato a novembre, propone un percorso di 30 ore dedicato al giornalismo, alla comunicazione sociale e culturale e ai linguaggi audiovisivi, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per leggere e raccontare la realtà.

L’attività è realizzata da Fondazione Trame ETS nell’ambito di HUBS – Spazi di innovazione sociale, promosso da ARCI Lamezia e sostenuto da Fondazione CON IL SUD. Sempre nell’ambito dello stesso progetto, venerdì 27 novembre alle ore 10, Fabrizio Minnella terrà anche il workshop “Comunicazione sociale: cos’è, a cosa serve e come si fa”, presso il DAM – Edificio Polifunzionale dell’Università della Calabria. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Entropia APS in collaborazione con CSV Cosenza ETS, è pensata come appuntamento formativo per i volontari del Servizio Civile Universale ed è aperta anche a comunicatori sociali, operatori e componenti delle organizzazioni del Terzo settore, studenti e studentesse dell’Unical.