Nel calendario degli eventi che celebrano i cinquant’anni della Comunità Progetto Sud, c’è la presentazione dell’ultimo libro di Vittorio Agnoletto: L’industria della salute. Farmaci, privatizzazione e affari. Ecco perché un’altra medicina è necessaria, con prefazione di Silvio Garantini, edito da PaperFIRST.

L’autore, il prossimo 27 novembre alle 18, in Sala Sintonia (Via Reillo, 5), dialogherà con Don Giacomo Panizza, presidente Comunità Progetto Sud e Rosa Tavella, Medico e già consigliere regionale.

È un’occasione importante per mettere al centro del dibattito sociale domande sul presente e sul futuro del Sistema Sanitario Nazionale come diritto universale che oggi sembra avere tradito le indicazioni di garanzia dettate dalla Costituzione Italiana.

L’incontro è aperto alla Cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Sinossi del libro (dal sito dell’editore Paper FIRST)

La nostra Costituzione riconosce la tutela della salute come diritto universale e garantisce le cure agli indigenti. Ma oggi la possibilità di curarsi appare sempre più dipendente dalla dimensione del singolo portafoglio. Quotidianamente vengono riportate notizie di lunghe liste d’attesa e di cittadini che rinunciano a curarsi, ma raramente si va oltre la cronaca, alla ricerca delle cause e delle responsabilità di tale situazione. La sanità, dalla cura all’assistenza e ai farmaci, costituisce oggi uno dei principali mercati mondiali che coinvolge grandi realtà industriali e fondi finanziari. Un ristretto gruppo di aziende farmaceutiche, Big Pharma, ha il monopolio, in occidente, nella produzione dei farmaci; gli accordi TRIPs sui brevetti impediscono a milioni di persone di accedere alle cure. Il tentativo di costruire un’azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea è stato immediatamente contrastato. La prevenzione è ridotta ai minimi termini. In Italia il peso della sanità privata è in continua crescita; ma pubblico e privato in sanità hanno obiettivi opposti, il primo cresce sulla salute, il secondo sulla malattia. Il libro, intrecciando la dimensione locale e quella globale, affronta diversi piani: dalle conseguenze dello smantellamento del SSN e della penetrazione del privato nella sanità pubblica alle forme di attivismo possibili e alle strategie necessarie per riconquistare il diritto alla salute. Prefazione di Silvio Garattini.