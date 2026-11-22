C’è un momento in cui un libro diventa patrimonio di tutti e non è quando il libro viene stampato e nemmeno venduto ma quando trova posto nelle biblioteche. A Lamezia Terme è accaduto sabato 21 novembre, alle 17, nel Chiostro di Lamezia Terme durante l’evento “Un dono per la cultura”. Grafichéditore, la casa editrice di Antonio Perri, ha consegnato alla città quasi l’intera sua produzione libraria, insieme a molti degli autori che l’hanno resa possibile.

La sala era gremita di scrittori, lettori e amici della casa editrice, in un clima più simile a una festa di famiglia che a una cerimonia. Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco Mario Murone, l’assessora alla Cultura Annalisa Spinelli e il direttore del Sistema Bibliotecario Lametino Giacinto Gaetano e lo stesso Antonio Perri.

Gaetano, che di biblioteche si occupa da una vita, ha detto di non aver mai visto, nella propria esperienza, una casa editrice donare praticamente tutto il suo catalogo, con gli editori e gli autori che consegnano di persona una copia dei loro lavori. “Fa onore all’editore e a ciascuno di voi autori”, ha sottolineato, dicendosi orgoglioso di appartenere a una comunità “così viva, ricca e generosa”.

Ogni titolo arriverà in duplice copia: una resterà alla Biblioteca Comunale e una al Sistema Bibliotecario. Tutti i volumi saranno catalogati. Gli eventuali doppioni andranno alle altre biblioteche della rete, che coordina venti realtà del territorio. Già lunedì è prevista una seconda consegna, con otto pacchi di libri suddivisi tra le due strutture.

Antonio Perri ha ricordato che Grafichéditore è una piccola realtà, con autori in gran parte lametini e calabresi, anche se non mancano voci da fuori regione. Ha spiegato perché per lui è importante che quei libri restino nella città in cui sono nati. La biblioteca, ha detto, ha una funzione sociale: conservare la memoria e raccontare la storia di un territorio, spesso attraverso vicende molto personali. “Donare è un atto d’amore anche verso la città”, ha affermato, ringraziando in particolare gli autori della prima ora, quelli che gli affidarono i loro testi “quando ancora non eravamo nessuno”.

Il rapporto con il Sistema Bibliotecario ha una lunga storia. Da anni la Biblioteca gestisce, per conto della Regione Calabria, lo stand regionale al Salone del Libro di Torino, e Grafichéditore è tra le presenze più assidue. Lo scorso maggio, ha ricordato Gaetano, la casa editrice è stata quella che ha presentato più volumi e più autori. Ha portato la voce di Lamezia anche alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte dove, il primo anno, ha esposto soltanto opere in dialetto, pensando ai tanti calabresi emigrati in Germania.

Gaetano ha ricordato anche il valore del patrimonio che accoglie i nuovi volumi. La Biblioteca Comunale è tra le prime sette o otto della regione per numero e qualità dei documenti. Custodisce la Casa del Libro Antico, con circa millecinquecento cinquecentine, alcune postillate di pugno da Tommaso Campanella.

L’assessora Spinelli ha parlato di “una serata in cui si respira aria pulita”, ricordando il Patto per la lettura sottoscritto dal Comune con le associazioni del territorio e il valore della lettura nella formazione dello spirito critico dei giovani. Per scrivere, ha detto con una immagine che ha colpito la sala, è un po’ come generare. Le opere custodite in biblioteca sono “creature” a cui dare casa, tanto che servirebbe forse “uno scaffale apposta per le opere made in Lamezia”.

Il sindaco ha rivolto parole di gratitudine a chi, con le proprie pagine, dà lustro alla città. Ha ricordato che l’editoria è anche una filiera capace di generare lavoro e reddito, e ha rivolto un invito ai più giovani: “Andate avanti, continuate”.

I giovani, infatti, sono stati tra i protagonisti. Perri ha presentato con orgoglio Marco Palazzo, 16 anni, autore di uno studio su don Giuseppe Palazzo elogiato anche dal vescovo, e Marlena (Maria Francesca Pullia), 18 anni, autrice di un libro di poesie. In un tempo in cui si parla di giovani lontani dalla lettura, ha osservato, loro hanno scritto “libri bellissimi”.

Sono intervenuti anche altri autori, con testimonianze molto diverse tra loro:

Mariannina Amato che ha parlato del suo lavoro tra scienza e letteratura. Il suo ultimo libro è stato portato anche a un congresso internazionale di psichiatria a Parigi. Ha sottolineato il rapporto diretto tra autore ed editore, in cui “l’autore si sente capito, protetto e guidato”;

Caio Fiore Melacrinis che ha dedicato un libro al viaggio di Ulisse sulle coste calabresi, in italiano e in inglese per dare visibilità al territorio;

Tommasina Iera, autrice di poesie in dialetto, giunta in casa editrice tre anni fa “timidamente” e tornata con altri due libri perché si è sentita compresa;

Sina Mazzei, autrice di libri per l’infanzia, arrivata al sesto titolo e descritta come “cambiata” dalla scrittura, più sicura e capace di trasmettere questa sicurezza ai bambini.

L’evento ha coinciso con un compleanno, come ha fatto notare Tommaso Cozzitorto, Grafichéditore infatti festeggia i suoi primi dieci anni: nacque nel 2016 da una tipografia di famiglia, quando proprio lui chiese di stampare un libro e domandò se avessero il codice ISBN. Da lì è partita un’avventura che oggi conta autori di ogni età, premi e presenze nelle principali fiere italiane e internazionali.

Come recita la locandina, “i libri sono ponti tra le persone”. E i libri donati ieri alla città ne sono un altro tratto ed è stato proprio con questo gesto, con gli autori presenti che hanno donato i libri che si è chiuso il filo conduttore della serata che resterà nei cuori di chi ha donato e partecipato.