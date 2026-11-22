In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale della Città di Lamezia Terme promuove l’iniziativa “Violenza di genere: riconoscerla per proteggersi“, in programma mercoledì 25 novembre, alle ore 9:30, presso la Sala Consiliare del Comune.

L’evento è organizzato dall’Assessorato al Welfare, con la partecipazione attiva del Servizio Sociale Professionale del Settore Servizi alla Persona, e si propone di promuovere informazione, consapevolezza e prevenzione, offrendo un approfondimento sugli strumenti di tutela e sulla rete territoriale di supporto alle donne vittime di violenza.

Il programma prevede gli interventi istituzionali, un momento di approfondimento sul fenomeno della violenza di genere, il contributo dei Centri Antiviolenza, un focus sui Centri per Uomini Autori di Violenza e sul ruolo delle Forze dell’Ordine. La seconda parte sarà dedicata a un laboratorio esperienziale rivolto agli studenti delle scuole superiori, dal titolo “L’amore non è controllo – Il semaforo delle relazioni“, per riflettere sul riconoscimento dei comportamenti di controllo e sull’importanza di costruire relazioni sane e rispettose.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di sensibilizzazione e confronto, che coinvolge istituzioni, servizi, Forze dell’Ordine e mondo della scuola.