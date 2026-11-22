La presentazione del volume “Ermione. Vite & Vite. Fermenti femminili” di Elvia Gregorace, vincitore del Premio Selezione Bancarella della Cucina 2026, si è svolta nei giorni scorsi a Catanzaro registrando una significativa partecipazione di pubblico e un vivo interesse da parte dei presenti.

L’incontro, promosso dal Rotary Club Catanzaro nella prestigiosa cornice della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia – che ha patrocinato l’evento – ha offerto un intenso momento di confronto culturale attorno ai temi dell’identità, del ruolo delle donne nella società e del valore delle esperienze che generano crescita e cambiamento.

Dopo i saluti del presidente del Rotary Club Catanzaro, Nicola Trapasso, il dibattito, moderato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, ha visto gli apprezzati interventi dell’autrice Elvia Gregorace, della dirigente scolastica Marcella Crudo, dell’avvocato Giacomo Dominijanni e dell’imprenditrice Patrizia Tronca. I relatori hanno offerto spunti di riflessione originali e coinvolgenti, contribuendo ad arricchire il dialogo con prospettive diverse ma accomunate dall’attenzione al valore delle persone, delle storie e della cultura.

Particolarmente apprezzata dal pubblico la capacità del volume di intrecciare narrazione, memoria e attualità, restituendo il racconto di percorsi femminili capaci di lasciare un segno profondo nella comunità.

Il successo dell’iniziativa conferma ancora una volta l’attenzione del Rotary Club Catanzaro verso la promozione di occasioni di approfondimento culturale e di confronto aperto con il territorio, nella convinzione che la conoscenza e il dialogo rappresentino un autentico investimento per il futuro della comunità.