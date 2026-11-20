In occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, il Collettivo Aurora, insieme a diverse realtà del territorio, invita l’intera cittadinanza a manifestare pubblicamente in ricordo delle vittime di femminicidio, in Italia e nel mondo, e per sensibilizzare la città sulla violenza di genere.

L’appuntamento è alle 17.30 al Cavatore, da dove partirà un corteo diretto ai Giardini “Nicholas Green”. Il corteo sarà aperto e concluso da una teatralizzazione della violenza di genere. Seguirà un momento di microfono aperto, dedicato a tutte le individualità, le associazioni, i partiti e i sindacati che hanno sostenuto la realizzazione della manifestazione.

Lo slogan scelto, “Corpi liberi in territori liberi”, è anche il filo conduttore degli incontri pubblici organizzati dal Collettivo nel percorso verso il 25 novembre, in collaborazione con le realtà locali che lavorano in rete. Per il Collettivo, il diritto delle donne alla vita, all’incolumità psicofisica, all’autodeterminazione e alla felicità si realizza in tre modi: smascherando le narrazioni tossiche, comprese quelle antimeridionaliste, acquisendo nuove consapevolezze come collettività e mettendo in campo azioni positive concrete, che la società civile e le Istituzioni possono e devono promuovere per una società più giusta.

Il Collettivo ricorda inoltre che il sistema capitalista-patriarcale incide sui corpi e sulle vite delle persone attraverso un preciso sistema di privilegi. Essere donna, lesbica, trans, non binary o queer comporta ancora, nella vita quotidiana in Calabria, difficoltà notevoli. È la stessa cultura violenta a causare, ogni anno nel mondo, l’uccisione di centinaia di donne e di persone trans, non binary e queer.

In Italia, secondo l’Osservatorio di Non Una Di Meno, nel 2026 si contano finora 70 femminicidi, nella maggior parte dei casi commessi da partner o ex partner, cinque suicidi indotti di donne e un suicidio indotto di una ragazza trans. A questi si aggiungono 115 tentati femminicidi riportati dalle cronache nazionali e locali.

Consapevole che si tratta di una questione collettiva e non individuale, il Collettivo Aurora invita la cittadinanza a partecipare attivamente e a costruire legami che durino anche oltre il 25 Novembre.