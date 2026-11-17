Una giornata di alto profilo scientifico e istituzionale ha segnato lo svolgimento del I Convegno Regionale AIIC Calabria, intitolato Dal Dato alla Cura – Il dato clinico come motore dell’innovazione tecnologica in sanità. Ospitato presso il Campus Universitario dell’Università degli Studi Magna Graecia (UMG) di Catanzaro, l’evento è stato organizzato dalla sezione regionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) in joint meeting con l’Ateneo catanzarese e il Master di II livello in Ingegneria Clinica e Dispositivi Medici, con la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro.

Ad aprire e coordinare scientificamente i lavori sono stati i referenti regionali AIIC Calabria Aldo Mauro e Cristian Veraldi, insieme a Carmelo Minniti, componente del Direttivo nazionale AIIC. Un’ampia convergenza istituzionale ha caratterizzato la sessione inaugurale con i saluti del Magnifico Rettore dell’UMG, Giovanni Cuda, del Vicesindaco di Catanzaro, Giuseppina Iemma, del Presidente nazionale AIIC, Umberto Nocco e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, Francesco Dattilo, rappresentato dal vice presidente dell’Ordine Domenico Stafanucci. La presenza istituzionale era completata dai vertici accademici dell’area biomedica: Carolina Muscoli (Coordinatrice del Master di II Livello in Ingegneria Clinica e Dispositivi Medici), Carlo Cosentino (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica) e Stefano Alcaro (Responsabile del Progetto Magna Grecia Mediterranea dell’ateneo di Catanzaro).

Dal modello ospedalocentrico all’infrastruttura del dato – Il filo conduttore del primo Convegno regionale di AIIC Calabria ha riguardato la trasformazione strutturale del servizio sanitario: superare la frammentazione di un approccio esclusivamente ospedalocentrico per evolvere verso una rete territoriale integrata e prossima al cittadino, in cui il dato clinico interoperabile diventa vera infrastruttura di cura. Dalle aree ospedaliere ad alta complessità fino all’assistenza domiciliare, la tecnologia abilita il cambiamento solo se accompagnata da un attento ridisegno dei processi organizzativi. Nel corso della sessione mattutina, relatori di rilievo nazionale ed europeo hanno approfondito le frontiere del settore: l’impiego dell’Intelligenza Artificiale in anestesia, terapia intensiva e blocco operatorio (con il Federico Longhini e Giuseppe Mazza, moderati da Eugenio Garofalo) e a supporto della biomedica (Pietro Hiram Guzzi), la cybersicurezza come requisito imprescindibile per la sicurezza del paziente (Paolo Piaser) e gli sviluppi regolatori europei su dispositivi medici e AI illustrati dal Salvatore Scalzo della Commissione Europea.

Il ponte tra università e corsie: i Project Work e i giovani ingegneri – La sessione pomeridiana ha ospitato un “evento nell’evento” curato dal Comitato Tecnico Scientifico dei Master, composto da Aldo Mauro, Cristian Veraldi, Carmelo Minniti, Carolina Muscoli e Carlo Cosentino. I corsisti dei Master UMG hanno esposto Project Work dedicati a casi reali di governance tecnologica, interoperabilità e sanità digitale, arricchiti dalle esperienze provenienti dalle aziende sanitarie calabresi e siciliane (ASP Reggio Calabria, AOU Dulbecco di Catanzaro, ASP Siracusa, ASP e AO di Cosenza) e dall’intervento Emilio Chiarolla sulla telemedicina nell’assistenza territoriale. La giornata si è conclusa con la tavola rotonda “L’AIIC Regionale in ascolto dei futuri Ingegneri Clinici”, un confronto diretto tra studenti, docenti e professionisti sulle competenze emergenti e sugli sbocchi professionali, con il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) per gli studenti UMG e di 5 CFP per gli ingegneri iscritti all’Ordine.

Parlano i protagonisti – La sintesi della giornata l’hanno proposta i protagonisti AIIC. Carmelo Minniti, componente del Direttivo nazionale AIIC, ha descritto lo scenario globale dichiarando che “oggi la sanità sta attraversando una trasformazione epocale che non riguarda soltanto l’acquisto di nuovi macchinari, ma un vero e proprio cambiamento di paradigma. I dispositivi medici non sono più strumenti isolati, bensì ecosistemi tecnologici interconnessi con le reti ospedaliere, la telemedicina e l’intelligenza artificiale. Con l’attuazione del PNRR — attraverso Case e Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali — stiamo abbandonando la visione ospedalocentrica per portare la tecnologia sul territorio e a domicilio. Questo patrimonio di investimenti innalza però i livelli di rischio su affidabilità e cybersicurezza, come dimostrano i recenti attacchi ai sistemi di refrigerazione per farmaci e sangue. In questo contesto, l’attendibilità del dato clinico e il presidio dell’ingegnere clinico diventano essenziali con un nuovo ruolo che le responsabilità e le attività sul campo ci hanno assegnato cioè quello di supportare il top management e il controllo di gestione, attraverso l’interoperabilità e la fruibilità dei dati, nelle scelte strategiche per le comunità”. Sulla giornata nei suoi contenuti e nei suoi sviluppi è intervenuto Aldo Mauro, che ha affermato: “Il bilancio di questo evento è per AIIC Calabria estremamente positivo e premia il lavoro di squadra svolto con l’Università Magna Graecia e gli ordini professionali. Oggi dobbiamo superare la logica dell’ospedale come centro del cure supporto alla salute per costruire una rete integrata e prossima al cittadino, in cui il dato interoperabile diventi una vera infrastruttura di cura. La tecnologia da sola abilita il cambiamento, ma non sostituisce il ridisegno dei processi organizzativi: AIIC si pone come un ponte concreto tra formazione universitaria e corsie ospedaliere per garantire che l’innovazione si traduca in percorsi appropriati e sicuri per il paziente».

Interoperabilità e governo dei flussi clinici”. A completare l’analisi operativa sull’integrazione dei sistemi sia a livello nazionale che regionale è stato infine Cristian Veraldi: “Dalle aree intensive e dai blocchi operatori fino all’assistenza domiciliare, la gestione continua dei flussi multiparametrici e l’integrazione con la cartella clinica eliminano le trascrizioni manuali, garantendo tracciabilità totale e sicurezza del paziente. Il dato clinico genera valore reale solo quando processi, tecnologie e responsabilità delle équipe multiprofessionali sono realmente interoperabili, permettendo un monitoraggio costante della qualità e degli esiti di cura”.