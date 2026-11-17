Si è svolto con successo, di interesse e di pubblico, l’incontro organizzato da Cantiere Laboratorio che si è tenuto presso il Centro Congressi “Prunia” domenica 15 novembre 2026 sul Risveglio della fede cristiana.

L’evento ha avuto inizio con un breve video delle processioni di Mosca (oltre 1 milione di fedeli) e San Pietroburgo (oltre 200 Mila) a cui è seguita una testimonianza diretta di Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio e del Movimento Politico Italia delle Identità, il quale nello scorso settembre è stato invitato a Mosca al Quarto

Congresso del MIR (Movimento Internazionale dei Russofili), all’insegna del dialogo e della pace, a cui ha presenziato il Ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergej

Lavrov. Gigliotti ha affermato come la fede Cristiano Ortodossa sia il pilastro del Paese, coinvolgendo sempre più persone e famiglie, e dimostra come in un mondo globalizzato che vuole cancellare Dio dalla società c’è chi continua a difendere la sua identità ed i valori culturali e spirituali della Cristianità di cui sono impregnate le istituzioni ed il popolo russo. Le altrettante manifestazioni in alcuni Paesi europei con milioni di fedeli che accorrono ad ascoltare la parola del Pontefice suona come motivo di speranza.

Sono i due polmoni della Chiesa d’Oriente ed Occidente, di una nuova Europa che, da Lisbona a Vladivostok, riscopre le sue radici cristiane, di dialogo e pace.

Successivamente, introducendo il tema, lo stesso presidente dell’associazione organizzatrice, ha preso spunto dalla Lettera Enciclica di Papa Leone XIV Magnifica Humanitas.

A ciò è seguito l’intervento di Don Attilio Russo, dell’Ordine dei Servi di Maria, che ha messo in evidenza come di fronte ad una società conflittuale come quella odierna il cristiano è chiamato ad essere in pace con Dio, con il prossimo e con sé stesso; non basta sventolare le bandiere multicolore per avere la pace. Poi si interroga sul dovere dei sacerdoti e dei laici se ognuno fa il proprio dovere. Ha, inoltre, puntualizzato come, oggi, parlare di Dio, Patria e Famiglia in una società secolarizzata sembra quasi un reato perché si è perso il significato autentico di questi termini.

Il prof. Filippo D’Andrea, teologo e scrittore, tra le altre cose ha ringraziato per l’invito di

Cantiere Laboratorio elogiando l’associazione anche perché, visionando i contenuti del libro/rassegna Sotto le Ali dell’Arcangelo che celebra i 15 anni di attività associativa, tra le altre cose, ha potuto constatare come il sodalizio abbia a cuore termini scomparsi dal linguaggio corrente quali comunità e destino che invitano a riflettere sulla dimensione trascendente dell’essere umano. Si è poi soffermato sulla terminologia di laico, laicità e laicismo spiegando come i primi due hanno una connotazione positiva mentre il laicismo ha una valenza atea.

Infine l’intervento del giornalista e scrittore Francesco Russo ha individuato fin dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione Francese, con il genocidio della Vandea cattolica, il processo di attacco alla Chiesa ed ai valori cristiani, e che, nel corso dei secoli hanno condizionato settori della Chiesa come istituzione umana.