Prima edizione del premio nazionale “Eccellenza al Femminile – Storie che ispirano il futuro” conferito alla Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma Prof.ssa Antonella Polimeni

Una giornata dedicata all’empowerment femminile, alla leadership e alla cultura quella che si terrà giovedì 19 novembre 2026 alle ore 11:00 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, in occasione della prima edizione del Premio “Eccellenza al Femminile – Storie che ispirano il futuro“, riconoscimento istituito nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale del Soroptimist Club Lamezia Terme, guidato dalla Presidente Luigina Pileggi.

Il premio verrà conferito alla Prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma, prima donna a ricoprire questo incarico dopo 700 anni di storia dell’università più grande d’Europa, figura di spicco del panorama accademico e scientifico italiano la cui storia rappresenta un modello di leadership per le nuove generazioni. Il premio nasce con l’intento di celebrare chi, attraverso il merito, la dedizione e il talento, è riuscito a scalare i vertici delle istituzioni, infrangendo quel “soffitto di cristallo” che troppo spesso relega le donne lontano dai ruoli di massima responsabilità.

L’evento, concepito come una vera e propria agorà di crescita e orientamento, vedrà la partecipazione di 400 studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di Lamezia Terme, offrendo ai ragazzi prossimi alla scelta universitaria un modello concreto di leadership femminile e riscatto sociale.

La mattinata non si limiterà a essere una mera cerimonia celebrativa, ma si configurerà come un dialogo aperto e dinamico tra le istituzioni, il mondo accademico e le giovani generazioni, volto a stimolare una riflessione profonda sulle pari opportunità e sul valore dell’istruzione come ascensore sociale.

A impreziosire la cornice istituzionale dell’evento vi saranno i saluti e gli interventi di numerose autorità, a partire dalla stessa presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme Luigina Pileggi, affiancata dal Sindaco di Lamezia Terme Mario Murone e dal Prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo, il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme Gianni Garofalo, in una testimonianza corale dell’importanza del presidio territoriale della legalità e della cultura.

Il mondo della scuola e dell’educazione sarà rappresentato dagli interventi delle dirigenti scolastiche del territorio, Simona Blandino del Polo tecnologico “Rambaldi De Fazio”, Antonella Cerra del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Susanna Mustari del Polo liceale “Campanella Fiorentino” e Anna Primavera del Polo Tecnico “Einaudi”, insieme alla Direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria Loredana Giannicola e alla Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro Stefania Mancuso, il Professore ordinario dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Amerigo Giudice, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio la cui presenza congiunta sottolinea l’alleanza strategica tra formazione e istituzioni per la crescita civile del territorio.

Il cuore pulsante della mattinata sarà il momento in cui gli studenti e le studentesse prenderanno direttamente la parola per intervistare la Professoressa Antonella Polimeni, trasformando la platea in un laboratorio attivo di confronto e di ispirazione.

Le conclusioni della mattinata sono affidate alla presidente del Soroptimist International d’Italia Lucia Taormina. La mattinata sarà arricchita dalle letture a cura di Sabrina Pugliese direttrice artistica di Caudex.

A suggellare l’unicità dell’evento sarà la consegna del premio “Eccellenze al Femminile – Storie che ispirano il futuro”, un’opera d’arte creata appositamente per l’occasione dal Maestro orafo Gerardo Sacco.

“Questo evento – ha spiegato la presidente Luigina Pileggi – non rappresenta soltanto il traguardo di vent’anni di attività sul territorio da parte del Soroptimist Club lametino, ma si candida a diventare un manifesto programmatico per il futuro, un faro acceso per le nuove generazioni affinché sappiano osare, credere nelle proprie capacità e guardare oltre ogni barriera culturale, raccogliendo il testimone di una rivoluzione gentile e meritocratica che parte dai banchi di scuola per cambiare il volto del Paese”.