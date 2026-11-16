“Ermione. Vite & Vite”, il Rotary Club Catanzaro presenta il libro di Elvia Gregorace

Il Rotary Club Catanzaro, nell’anno in cui celebra i settantacinque anni di attività, rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di crescita civile e sociale, presentando il libro “Ermione. Vite & Vite. Fermenti femminili” di Elvia Gregorace, docente di lettere classiche, giornalista e autrice catanzarese. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre 2026 alle ore 17 nella Sala Convegni della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in via Menniti Ippolito 16, ente che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

L’opera, pubblicata da Trenta Editore e arricchita dalla prefazione di Attilio Scienza, ha recentemente ottenuto il prestigioso Premio Selezione Bancarella della Cucina 2026. Attraverso un originale intreccio tra mito, storia, cultura del vino e tradizioni del territorio, il libro restituisce centralità alla figura di Ermione, figlia di Elena e Menelao, personaggio spesso relegato ai margini della narrazione classica. Elvia Gregorace ne recupera la voce e il significato simbolico, trasformandola nell’emblema di tante donne che, nel corso della storia, hanno cercato spazio, riconoscimento e libertà. Il titolo stesso racchiude un duplice significato: da un lato le vite delle donne, dall’altro la vite che affonda le proprie radici nella terra calabrese e che, proprio come le esperienze femminili raccontate nel volume, cresce grazie alla cura, alla forza delle radici e alla capacità di guardare al futuro.

La serata sarà aperta dai saluti del Presidente del Rotary Club Catanzaro, Nicola Trapasso, e moderata da Giuseppe Soluri, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria. Accanto all’autrice interverranno Marcella Crudo, dirigente scolastica, Giacomo Dominijanni, avvocato, e Patrizia Tronca, imprenditrice. Ne nascerà un confronto che prenderà le mosse dalle pagine del libro per allargarsi ai grandi temi dell’attualità, dal ruolo delle donne nel settore vitivinicolo e nell’imprenditoria all’autonomia economica femminile, fino alle azioni necessarie per prevenire e contrastare la violenza di genere. Un dialogo particolarmente significativo perché si svolgerà a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le conclusioni saranno affidate a Quintino Jirillo, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2102.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione del Rotary International, che considera la cultura uno dei più efficaci strumenti di servizio alla comunità. Attraverso il racconto di Ermione e delle donne che il libro evoca e rappresenta, emergono infatti alcuni dei valori fondamentali dell’azione rotariana: l’istruzione, intesa come formazione delle coscienze e crescita della persona; lo sviluppo delle economie locali, attraverso la valorizzazione dell’imprenditoria femminile e delle eccellenze del territorio; la costruzione della pace, che passa anche dalla diffusione di una cultura del rispetto e dalla prevenzione di ogni forma di violenza.

«Il mito ci mostra donne punite, desiderate, giudicate e spesso colpevolizzate. Oggi molto è cambiato, ma la cronaca ci ricorda ogni giorno che il cammino verso una piena dignità e parità è ancora incompiuto», sottolinea il Presidente del Rotary Club Catanzaro, Nicola Trapasso. «La cultura precede ogni altro intervento, così come la semina precede il raccolto. Il Rotary è qui per questo: per contribuire a costruire comunità più consapevoli, perché tutto comincia dal rispetto della dignità di ogni persona». Con questo evento il Rotary Club Catanzaro conferma la propria volontà di promuovere occasioni di incontro, riflessione e crescita condivisa, nella convinzione che le idee, i valori e le parole possano generare cambiamenti duraturi. Perché ciò che viene seminato con cura nella comunità continua a dare frutto ben oltre la conclusione di una serata. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.