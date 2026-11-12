“IoLeggoPerché”, l’appello dell’assessore Salvatore Bullotta: “Donare un libro a una scuola è un atto di democrazia e uguaglianza”

C’è tempo fino a domenica 15 novembre per aderire all’iniziativa nazionale “IoLeggoPerché”, la più grande campagna di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.

A rivolgere un accorato invito a tutta la cittadinanza affinché partecipi attivamente è l’assessore alla Pubblica Istruzione, Salvatore Bullotta, che sottolinea il profondo valore civile, sociale e culturale di questo semplice gesto.

“Donare un libro a una scuola è prima di tutto un autentico atto di democrazia – dichiara Bullotta –. La cultura e il diritto alla lettura non possono e non devono essere un privilegio riservato a pochi, ma un’opportunità concreta e accessibile a ogni singolo bambino e ragazzo, indipendentemente dal contesto familiare o geografico in cui cresce”.

Il punto di forza dell’iniziativa risiede proprio nella capillarità degli istituti scolastici sul territorio. “Le scuole, cui va il mio plauso per le iniziative con cui stanno accompagnando la campagna dell’AIE – continua l’assessore alla Pubblica Istruzione – sono il presidio culturale più vicino alle persone, presenti in tutti i quartieri e nelle frazioni dei nostri comuni. Proprio per questo, arricchire gli scaffali delle biblioteche scolastiche significa garantire che tutti gli studenti possano beneficiare gratuitamente di nuovi testi da leggere in classe e da prendere in prestito. È un aiuto fondamentale soprattutto per quei ragazzi che, per ragioni economiche, non hanno la possibilità di acquistare spesso libri da tenere a casa, o per chi vive in zone più periferiche e non ha la comodità di raggiungere facilmente una biblioteca pubblica”.

Partecipare a “IoLeggoPerché” è semplice: fino al 15 novembre basterà recarsi in una delle librerie aderenti, scegliere un volume e donarlo a una scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo o di secondo grado del territorio. Al termine della raccolta, gli editori contribuiranno a loro volta con un ulteriore numero di libri, moltiplicando così il valore della generosità dei cittadini.