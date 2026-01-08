Catanzaro ricorda Mimmo Rotella: il sindaco Fiorita accoglie la figlia del maestro Asya Rotella nel ventennale della scomparsa

Un incontro a Palazzo de Nobili per rinsaldare il legame profondo tra la città di Catanzaro e Mimmo Rotella, nel giorno dell’anniversario dei vent’anni dalla scomparsa del grande maestro del décollage. Il sindaco Nicola Fiorita ha accolto questa mattina al palazzo comunale Asya Rotella, attrice e figlia del compianto artista, accompagnata dal fidanzato Gabriele Bresciani.

All’incontro hanno preso parte anche gli assessori della Giunta e il presidente del Consiglio comunale, per un momento informale ma fortemente simbolico, che ha rappresentato l’occasione per rinnovare i sentimenti di vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia Rotella, in memoria del Maestro e della sua eccezionale eredità artistica. Asya Rotella – a cui il sindaco ha consegnato un omaggio con un ritratto del Maestro – ha espresso “sincera gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per l’attenzione dimostrata dalla città nel tenere viva la memoria di mio padre e valorizzarne la conoscenza specialmente tra i più giovani”.

La giornata commemorativa ha rappresentato l’opportunità per condividere con la famiglia Rotella e con la città il calendario di iniziative dedicate all'”anno rotelliano“, un articolato programma che si svilupperà nell’arco dei prossimi mesi, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità.

Il cartellone prenderà il via con l’esposizione temporanea di Ikarus, la grande sovrapittura su lamiera realizzata da Mimmo Rotella alla fine degli anni Novanta per l’aeroporto di Lamezia Terme, che sarà concessa temporaneamente in prestito al Comune di Catanzaro. Seguirà un incontro tematico dedicato alla poesia epistaltica, linguaggio sperimentale con cui il Maestro ha esteso la propria ricerca artistica al rapporto tra suoni e parole.

Numerose le collaborazioni previste, tra cui quelle con Poste Italiane, con la Fondazione Politeama e con gli istituti di alta formazione artistica e musicale, grazie al coinvolgimento attivo dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio musicale “Saverio Arlia”. Al calendario contribuiranno anche il progetto Gutenberg, con una serie di letture ispirate all’opera di Rotella, e Nuvola Comics, che approfondirà il dialogo tra l’arte del Maestro e il mondo del fumetto.

L’evento conclusivo e culminante dell’anno rotelliano è in programma per il mese di luglio, con l’apertura di una grande mostra al Complesso Monumentale San Giovanni, arricchita da incontri e iniziative collaterali incentrate sul rapporto tra Mimmo Rotella e la sua città natale.

“L’amministrazione comunale ha lavorato con attenzione e sensibilità alla programmazione di un cartellone che rendesse il giusto omaggio a un personaggio identitario, simbolo di Catanzaro nel mondo”, hanno dichiarato il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi. “Riteniamo che la coincidenza del ventennale della sua scomparsa rappresenti il momento più significativo per comunicare tutto ciò che l’amministrazione ha programmato, con la volontà di estendere la celebrazione di un giorno all’intero anno. In particolare, abbiamo voluto coinvolgere le maggiori espressioni artistiche e culturali della città per far conoscere l’uomo e l’artista Rotella soprattutto alle nuove generazioni”.

“Siamo anche entusiasti – ha aggiunto Monteverdi – delle proposte arrivate in queste settimane per rendere tributo a Rotella e, a proposito di quanto avanzato da Catanzaro Per Aps, abbiamo avviato interlocuzioni con la Soprintendenza per valutare la possibilità di creare un percorso espositivo all’aperto sulle cornici delle pareti esterne del Complesso San Giovanni. Gli eventi e la mostra su Rotella rappresenteranno anche l’occasione per favorire un importante ritorno, in termini di visitatori, durante l’estate, nel periodo di maggiore afflusso turistico. È con questo spirito costruttivo di condivisione e comunità che Catanzaro può rendere davvero onore a uno dei suoi figli più illustri”.