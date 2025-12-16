Open Week: per la scuola secondaria Pitagora di Lamezia una giornata di eccellenza tra competenze digitali e valori dello sport

Lunedì 15 dicembre, l’auditorium della Scuola Pitagora ha ospitato un evento di grande rilievo educativo e culturale, capace di coinvolgere studenti, famiglie e istituzioni in un clima di autentica partecipazione e orgoglio condiviso. Una mattinata intensa, ricca di significati, che ha messo al centro il merito, l’impegno e i valori che formano cittadini consapevoli.

La cerimonia si è aperta con la consegna degli attestati ICDL agli studenti che hanno conseguito le certificazioni informatiche. La Scuola “Pitagora” ( facente parte dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani) conferma così il proprio ruolo di presidio formativo d’eccellenza, attento allo sviluppo delle competenze digitali, oggi indispensabili per affrontare con responsabilità e preparazione il mondo della scuola e del lavoro.

A seguire, un secondo momento altrettanto significativo ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle prime di scuola secondaria dello scorso anno, premiati nell’ambito del Concorso letterario ispirato alle figure di Pietro Mennea e Francesco Panetta.

Hanno preso parte alla cerimonia il rag. Pasquale Piricò che ha curato i rapporti con la scuola, il professor Santo Mineo, Direttore Tecnico Nazionale CSEN, il dottor Raul Elia, Segretario Regionale CSEN, il dottor Francesco Di Nardo, Vicepresidente Nazionale CSEN, il dottor Pietro Gatto, Presidente dell’ASD Violettaclub.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori di Istituto e i primi tre classificati di ogni classe.

Premiati il dottor Raul Elia, segretario regionale Csen, il dirigente scolastico dell’istituto, dott. Giuseppe De Vita, e la professoressa Tina Magnone, referente dell’iniziativa, per l’impegno profuso nella promozione dell’iniziativa.

“I due sportivi, al centro del concorso – ha affermato il Dirigente De Vita- hanno rappresentato esempi di rigore morale, sacrificio, determinazione e rispetto delle regole. Il concorso ha dato ai nostri studenti l’opportunità di riflettere sul valore della persona e dello sport come palestra di vita, mettendo in luce i principi che i due corridori hanno incarnato e trasmesso nel corso della loro straordinaria esperienza umana e sportiva”.

L’evento è stato seguito con entusiasmo dalle docenti e dalle famiglie, che hanno partecipato, condividendo con i ragazzi la soddisfazione per i traguardi raggiunti. Un segnale forte dell’alleanza educativa tra scuola e territorio, resa ancora più significativa dalla presenza delle autorità intervenute, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di coniugare innovazione, cultura e valori.

“La Scuola Pitagora – ha concluso il Dirigente- si conferma così una realtà dinamica e attenta alla crescita integrale degli studenti, promuovendo percorsi che valorizzano le competenze, il talento e l’etica, nella convinzione che solo investendo sui giovani e sulla loro formazione si possa costruire un futuro migliore per l’intera comunità. Il ringraziamento va a tutte le autorità presenti e alle docenti che hanno, con dedizione, seguito gli allievi nelle varie fasi concorsuali”.