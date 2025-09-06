Elezioni regionali Calabria, conferenza di presentazione delle tre liste di Forza Italia a Catanzaro

La continuità del cambiamento, di quella che è stata ribattezzata la “rivoluzione Calabria” targata Roberto Occhiuto, corre anche sulle gambe di 72 candidati azzurri e 3 liste a supporto di Roberto Occhiuto Presidente della Regione. Forza Italia Calabria li presenterà pubblicamente DOMANI, domenica 7 settembre, alle ore 10:30, presso la sala conferenze dell’hotel Mare Chiaro di Gizzeria Lido (Catanzaro).

In conferenza interverranno il Segretario regionale di Forza Italia, on. Francesco Cannizzaro, e il Presidente Roberto Occhiuto, con la partecipazione dei parlamentari e dei quadri dirigenti del Partito.