Gagliato (Cz), tutto pronto per l’evento “Borghi e Appartenenze – Il viaggio del ritorno alle origini”

Una serata all’insegna della memoria, del legame con le proprie origini e della riscoperta dei borghi calabresi. È questo il cuore dell’iniziativa “Borghi e Appartenenze – Il viaggio del ritorno alle origini”, in programma il 23 agosto alle ore 21 presso la scalinata di via Roma a Gagliato (CZ). L’evento è promosso dal Comune di Gagliato con il patrocinio di Italea, il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU, in collaborazione con il tour operator “Sognare Insieme Viaggi”.

L’appuntamento, moderato dal giornalista Francesco Pungitore, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, ecclesiali e operatori del settore turistico. Dopo i saluti del sindaco di Gagliato, Salvatore Sinopoli, interverranno Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale, Angela Donato, direttore tecnico di Sognare Insieme Viaggi, padre Piero Puglisi, responsabile della Diocesi di Catanzaro-Squillace e direttore dell’Ufficio Migrantes, e Giovanni Maria De Vita, Consigliere d’Ambasciata e responsabile del Progetto Turismo delle Radici presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La serata sarà arricchita dalla proiezione di un video a cura di Nicola Barbuto, con il contributo del prof. Vito Pirruccio, che racconterà la dimensione umana e culturale di un territorio sempre più al centro delle politiche di valorizzazione dei borghi e dei flussi di rientro degli emigrati.

DE VITA “Sarà l’occasione per riflettere sull’importanza di andare alla ricerca delle proprie origini e su quanto sia fondamentale promuovere l’accoglienza. Il turismo delle