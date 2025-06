Domani al Campus Magna Graecia prende il via il 9° Simposio Aortico MAORI: attesi centinaia di specialisti da tutta Italia

Domani, martedì 24 giugno, alle ore 9.00, si apre ufficialmente presso il Campus “Salvatore Venuta” dell’Università Magna Graecia di Catanzaro il 9° Simposio Aortico MAORI – Magna Graecia Aortic Interventional Project, uno degli appuntamenti scientifici più rilevanti del panorama medico nazionale nel campo delle patologie aortiche.

Giunto alla nona edizione biennale, l’evento, ideato nel 2009, si conferma punto di riferimento per la comunità scientifica nazionale e internazionale. Le quasi 500 preiscrizioni già registrate e il consueto aumento di partecipanti nelle ore immediatamente precedenti all’apertura lasciano prevedere una grande affluenza di professionisti del settore, tra docenti, ricercatori, medici specialisti, operatori sanitari e giovani in formazione.

Il Simposio, sotto la direzione del prof. Pasquale Mastroroberto, Professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca e Direttore dell’U.O.C. di Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco”, si articola in sei sessioni tematiche distribuite su due giornate di lavoro, con un programma scientifico ricco e altamente specializzato.

Le prime due sessioni sono dedicate rispettivamente al personale perfusionista e infermieristico, mentre le successive affrontano in modo approfondito le principali patologie dell’aorta: valvola aortica, radice, arco aortico e aorta toraco-addominale. Ampio spazio sarà inoltre riservato, come in ogni edizione, alla cardiochirurgia pediatrica e congenita, con una sessione specifica che vedrà confrontarsi esperti di livello internazionale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura anche il workshop pratico ECMO – Best Practice Exchange, previsto nel pomeriggio del 24 giugno in un’aula attrezzata dedicata alla simulazione avanzata.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del rettore dell’Università Magna Graecia, Giovanni Cuda, e della commissaria straordinaria dell’Azienda “Dulbecco”, Simona Carbone, a testimonianza della stretta sinergia tra mondo accademico e ospedaliero nella promozione della formazione specialistica e della ricerca clinica.