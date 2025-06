In handbike lungo la “Ciclovia dei Parchi”, Salvatore fa tappa a Girifalco

Ha fatto tappa, anche, a Girifalco la sfida di Salvatore Cristiano Misasi, giovane calabrese affetto da tetraparesi spastica, che sta percorrendo in handbike la “Ciclovia dei Parchi”, un percorso di 545 km attraverso i parchi nazionali del Pollino, della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte. Ad accogliere Salvatore un gruppo di appassionati girifalcesi delle due ruote che gli sono andati incontro per poi arrivare in piazza Umberto I dove ad aspettare il gruppo vi era il vicesindaco Alessia Burdino, l’assessore Domenico Giampà, il presidente della Pro Loco, Angela Mascaro e il tesoriere Fabio Randò. A salutare gli ospiti è, poi, arrivato anche don Antonio De Gori. A Salvatore, simbolo di coraggio e determinazione, sono stati donati il libro “Molti secoli di Girifalco” e la guida turistica di Girifalco. Una bellissima pagina di condivisione ben spiegata da don Antonio “il coraggio dà forza e dà vita”. Grazie alla Pro Loco Girifalco, all’ASD Academy Girifalco, a Francesco Sottile, a Salvatore Migliazza, alla Polizia locale e al gruppo di ciclisti girifalcesi. Grazie alle signore che, guidate da Angela Mascaro, hanno preparato una prelibatezza gastronomica tipica di Girifalco. Grazie, soprattutto, alla Fondazione Bullone, a Salvatore Cristiano Misasi e alla sua famiglia per aver voluto condividere con la nostra comunita questa bellissima lezione di vita.