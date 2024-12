Oggi a Lamezia Terme incontro con la giornalista Debora Calomino, autrice del libro “Visioni Turistiche- marketing, cultura e tendenze”

Domenica 15 dicembre alle ore 17.30, presso la Casa del Tempo, a Corso Numistrano di Lamezia Terme, ci sarà un incontro con la giornalista Debora Calomino, autrice del libro “Visioni Turistiche- marketing, cultura e tendenze” edito da Contanima. L’evento organizzato da La casa del Tempo, sarà moderato dallo scrittore e poeta lametino, esperto di turismo, Marco Ammendola.

L’incontro sarà l’occasione per parlare di marketing del territorio e di varie forme di turismo da sviluppare nell’area, come ad esempio il turismo termale. Partendo dai temi trattati nel saggio, si parlerà inoltre di valorizzazione delle risorse del territorio in ottica sostenibile.