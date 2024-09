Claudio Bacilieri ospite di “A Palazzo con lo Scrittore”: a Cortale l’inventore del celebre brand “I borghi più belli d’Italia”

Ultimo appuntamento per «A Palazzo con lo Scrittore», fortunata rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano. Il cartellone, che si snoda in tre imperdibili incontri con l’autore, ha visto sin qui protagoniste altrettante dimore storiche, aperte per l’occasione al pubblico.

Ospite del terzo evento, che si svolgerà a Cortale, sabato 28 settembre, alle ore 18.00, presso la settecentesca Tenuta Trovane, il giornalista Claudio Bacilieri, tra i fondatori del celebre brand «I borghi più belli d’Italia».

Bacilieri, in dialogo con Gaetano, si soffermerà sul suo ultimo libro di successo dal titolo «I borghi più belli del Mediterraneo», edito da Rubbettino.

Ma la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore» allinea anche altri momenti preziosi come richiamare alla memoria la storia del Palazzo, affidata questa volta a Eugenia Ciriaco, l’esecuzione di brani per violino del repertorio classico e la degustazione di vini di eccellenza della Cantina Statti. Abbiamo chiesto a Raffaele Gaetano di raccontarci il cartellone culturale da lui ideato e diretto: «Da sempre le Ville e i Palazzi storici si distinguono per il loro attaccamento a un canone antico, presìdi di eleganza per chi ama immergersi nella bellezza come in uno scrigno prezioso. A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere queste gemme preziose schiudendole per un giorno al pubblico».

La rassegna, che gode del prestigioso patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende che credono fortemente nei progetti culturali di qualità: Paradiso Group, Mercadò Supermercati, Studio Furnari, Salumi del Castello, Ottica Augello, Albergo Centrale, Mood.