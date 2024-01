“Studiare a Catanzaro: un’opportunità o uno svantaggio?”, domani l’incontro-dibattito all’UBIK su città e Università

“Studiare a Catanzaro: un’opportunità o uno svantaggio?“. Questo il titolo dell’incontro-dibattito organizzato dalle associazioni “Artù” ed “Eureka”, in programma domani Giovedì 1 Febbraio , alle ore 18.00, presso la Libreria UBIK di Catanzaro, finalizzato ad avviare un confronto a più voci sull’attuale vocazione accademica del capoluogo di Regione e su come rendere l’Università degli Studi “Magna Greacia” più attrattiva e competitiva.

Parteciperanno ai lavori, introdotti e moderati dall’Avvocato e dottorando di ricerca Sebastian Ciancio: il Rettore Giovanni Cuda, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro Nunzio Belcaro, il Consigliere Comunale di Catanzaro Anna Chiara Verrengia, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Agostino Gnasso, la Professoressa ordinaria di Scienze tecniche mediche applicate Donatella Paolino, il Professore ordinario di Filosofia del Diritto Andrea Porciello ed il rappresentante dei Ricercatori in seno al Senato Accademico Francesco Rania.

Apriranno il dibattito gli interventi di: Irina Yordanova Ivanova – Rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Paritetica DiGES, Francesco Lucisano – Rappresentante degli studenti in seno alla Consulta Studenti, Daria Mirante Marini – già Rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Paritetica DiGES e Niccolò Ruscelli – Rappresentante degli studenti in seno alla Consulta Studenti; le conclusioni saranno affidate, invece, all’Avvocato Domenico Costa, già rappresentante degli studenti UMG.

Presente all’iniziativa l‘UMG WEB RADIO: la radio degli studenti dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.