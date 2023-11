Successo per il workshop organizzato da C.S.E.N. Catanzaro per formare futuri istruttori di bodybuilding e fitness

La formazione è da sempre una priorità per il C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale), che, in questo periodo, con un corso ben strutturato e attraverso dei docenti altamente qualificati, si sta impegnando a formare futuri istruttori di bodybuilding e fitness, nonché personal trainer professionali e competenti.

La formazione di alta qualità dell’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, rivolta quindi a quanti hanno intenzione di operare nel campo del body building e del fitness, stavolta ha raggiunto ben 40 persone, fra iscritti in presenza e on line. Tutti aspiranti tecnici, provenienti non solo da Catanzaro e provincia, ma da diverse parti d’Italia, che hanno partecipato al workshop tenutosi sabato, 11, e domenica, 12 novembre, a Catanzaro Lido, all’hotel Niagara.

A erudire i partecipanti sono stati due pluricampioni mondiali, Alex Zuccaro e Enzo Ferrari. I grandi campioni di fama internazionale hanno saputo interessare gli allievi con lezioni teoriche e pratiche, consentendo agli stessi di aumentare il bagaglio personale con conoscenze tecniche sia in campo di allenamento che in campo d’integrazione e alimentazione.

Questo corso si è inserito nel più ampio percorso di formazione organizzato dal C.S.E.N – Comitato provinciale di Catanzaro, volto a sfornare istruttori di body building e personal trainer. Due iter formativi separati che si sviluppano in più week end di studio, distribuiti nell’arco di circa cinque mesi. Una dodicina di relatori di livello internazionale si alternano, consentendo ai corsisti di conoscere diversi argomenti: metodologie di allenamento, dietologia, posturologia, anatomia funzionale, biomeccanica, marketing, etica sportiva e diritto sportivo. Il percorso formativo comprende, infine, un corso di BLSD (basic life support) con possibilità di utilizzo del defibrillatore semiautomatico, in conformità a quanto previsto dalla riforma dello sport, che all’art. 42 stabilisce che, in qualunque struttura sportiva, sia essa associazione sia essa attività commerciale, occorre la presenza di diplomati di enti di promozione sportiva o federazioni riconosciute dal CONI, di un defibrillatore semiautomatico, nonché di personale adeguatamente formato all’utilizzo dello stesso, per salvaguardare la salute di coloro che praticano lo sport.

Massima soddisfazione è stata espressa dal presidente del C.S.E.N. Comitato provinciale di Catanzaro, Francesco De Nardo, per la numerosa partecipazione al corso: “Abbiamo registrato ben 40 partecipanti, fra iscritti in presenza e da remoto, di cui ben 21 futuri istruttori e personal trainer provenienti da varie regioni d’Italia, che, consapevoli della validità del corso e dell’alta qualità dei relatori che si stanno alternando nelle varie lezione teorico-pratiche, non hanno voluto perdersi l’importante appuntamento con la formazione firmata C.S.E.N.. Tanto a riprova che il Centro Nazionale di Formazione del C.S.E.N di Catanzaro offre una formazione di altissima qualità”.

De Nardo, riferendosi alla struttura del percorso di formazione per personal trainer e istruttori, ha spiegato che: “Nel mese di ottobre si è già svolto un week end di formazione a cura di Chiara Elifani e Nicola Camera, due grandi tecnici di livello internazionale, che hanno offerto, rispettivamente, lezioni di allenamento al femminile e alimentazione e integrazione. Nel mese di dicembre, si proseguirà con la formazione dedicata alla posturologia applicata al bodybuilding e al fitness con il contributo di altri due grandi esperti come Luciano Reali e Daniele Ciotoli. Si continuerà con una parte dedicata esclusivamente all’alimentazione e all’integrazione a cura di Valeria Galfano, nota biologa nutrizionista romana, e di Emiliano Caputo, laureato in scienze motorie e nutrizionista. Poi, toccherà alla formazione dedicata alla parte anatomico-funzionale, fisiologica e metabolica, per terminare con un week end di studio che riguarderà l’etica sportiva, il marketing, il diritto sportivo e il rinomato corso di BLSD. Infine, vi sarà un esame finale al superamento del quale verrà rilasciato il diploma nazionale C.S.E.N. con iscrizione all’albo nazionale”.