Torre di Ruggiero (Cz), presentato il Progetto “Cinque Colori” per promuovere un comportamento alimentare corretto tra i bambini

Un progetto educativo per sensibilizzare i bambini ad una sana alimentazione, per promuovere in forma ludica mediante «le fantastiche avventure di cinque supereroi che sono ragazzi che vanno a scuola e traggono dalla frutta e dalla verdura i loro poteri» come ha spiegato Maria Teresa Carpino, presidente dell’Associazione “Pancrazio”, che ne è l’ideatrice, è stato presentato a Torre di Ruggiero.

Un progetto al quale il Gal “Serre Calabresi” ha aderito, ha espresso il presidente Marziale Battaglia, condividendo l’importanza dell’opportunità di promuovere la sana alimentazione con attività rivolte alla popolazione studentesca dei più piccoli. Non solo, il Gal ha anche scelto di puntare su un colore, il bianco, che è quello della frutta a guscio ed in primis sulla nocciola Tonda calabrese, un prodotto di elevata qualità, tra i più rappresentativi dell’area del Gal. Il progetto si rivolge, in via sperimentale, all’area geografica dei comuni di Cardinale e Torre di Ruggiero, nei quali opera il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria e Chiaravalle Centrale che, come i precedenti, fa capo all’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2 che è destinatario di quest’importante iniziativa.

I giovanissimi alunni saranno chiamati ad elaborare un disegno di un supereroe. I migliori elaborati saranno premiati nel corso dell’Assise nazionale di Città della Nocciola, che riunisce territori e produttori corilicoli da tutti Italia e che si svolgerà nei giorni 1-2-3 dicembre tra Cardinale e Torre di Ruggiero.

Il progetto punta sulla forza dell’immedesimazione e degli esempi positivi per indurre un comportamento alimentare corretto. I cinque colori del benessere sono quelli propri dei vari tipi di frutta e verdura, hanno spiegato ancora Maria Teresa Carpino e la nutrizionista Maria Vittoria Iovino.

Il progetto “Cinque Colori” si avvale del supporto scientifico della Società Italiana di Pediatria, UniCal e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, ha evidenziato come questo progetto vada ad aggiungersi agli altri intrapresi in direzione della promozione della nocciola.

Il primo cittadino, Danilo Staglianò, ha sottolineato la collaborazione costante e continua che sussiste tra il Comune di Cardinale da egli rappresentato ed il Comune di Torre di Ruggiero, condividendo la medesima visione di sviluppo di due territori contigui mediante la valorizzazione della produzione della nocciola.

Pina Rizzo, vicesindaco di Chiaravalle Centrale e assessore comunale con delega alla Cultura e all’Istruzione, ha espresso il proprio plauso per l’iniziativa intrapresa dal Gal.

Giuseppe Rotiroti, presidente del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria e dell’Associazione dei produttori Tonda di Calabria bio, ha evidenziato la rilevanza del progetto che contribuisce a promuovere una risorsa, che non rappresenta solo un prodotto, ma anche la forza di un territorio, grazie ai produttori, la storia, la tradizione familiare e come gli abitanti del luogo abbiano avuto modo di conoscere la realtà della nocciola sin da piccoli. Ha evidenziato, inoltre, come insieme al Gal si sia intrapreso il progetto “No&Mi”, nell’ottica della produzione di uno snack sano, realizzato con nocciole e miele.

Le conclusioni sono state affidate a Maria Chiara Tino, vice della dirigente dell’Istituto Comprensivo di Chiaravalle n° 2, la quale ha sottolineato l’entusiasmo con il quale è stato accolto il progetto che contribuisce anche alla mission della scuola di educazione alla salute e quindi alla sana alimentazione. «Dai presupposti di oggi pensiamo di aver fatto una buona scelta» ha dichiarato.

In platea, interessati e coinvolti anche dalla proiezione di un cartone animato ad hoc, una rappresentanza dei giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo.