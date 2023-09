Sanità, Occhiuto assicura: “Assegnati obiettivi per commissari aziende ospedaliere Calabria”

Riduzione dei tempi di pagamento, abbattimento delle liste di attesa, approvazione dei piani delle assunzioni con relative procedure, ma anche miglioramento nella qualita’ dei servizi. Sono questi alcuni degli obiettivi che il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, nella sua qualita’ di commissario della sanita’ calabrese, ha assegnato, con riferimento all’anno in corso, ai commissari delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere della Calabria.

I decreti di assegnazione riguardano in particolare i commissari Vincenzo La Regina (azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro), Vitaliano De Salazar (azienda ospedaliera di Cosenza), Gianluigi Scaffidi (Gom di Reggio Calabria), Antonio Battistini (Asp di Catanzaro e Asp di Vibo Valentia) e Simona Carbone (Asp di Crotone).

In base ai risultati – specificano i decreti – “sara determinato il corretto assolvimento della relativa obbligazione di risultato assunta con l’accettazione della nomina” e soprattutto sara’ garantito il compenso aggiuntivo, il cui 30% – si precisa – “e riservato al rispetto dell’obbligo di legge relativo ai tempi di pagamento, che il restante 70% sara corrisposto al Commissario straordinario che nella valutazione avranno raggiunto la soglia minima del 50% dei singoli obiettivi assegnati. L’importo da corrispondere sara calibrato in proporzione alla percentuale raggiunta”.

Si ricorda inoltre che in base alle norme del Decreto Calabria “il commissario ad acta verifica periodicamente e, comunque, ogni tre mesi l’operato dei commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi e in caso di valutazione negativa del commissario straordinario ne dispone la revoca dall’incarico, previa verifica in contraddittorio”.