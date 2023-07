“E-State in Biblioteca”, oggi l’evento a Lamezia Terme

La Biblioteca Comunale di Lamezia Terme e il Sistema Bibliotecario Lametino sono lieti di invitare la cittadinanza a partecipare all’evento dedicato ai lettori più giovani, che si terrà mercoledì 12 luglio 2023 ore 16.30 nel giardino e nel cortile di Palazzo Nicotera, in compagnia delle tirocinanti del Servizio Civile Universale. Le volontarie hanno progettato l’attività per dare rilievo alla diversificazione delle attività che si svolgono nella Biblioteca grazie al loro impegno: gli spazi esterni di palazzo Nicotera Severisio verranno invasi dai colori di palloncini, festoni, giochi, musica e baby-dance. Quest’attività è la prima di una serie di eventi che verranno programmati nel corso dell’anno, con l’intento di ampliare la platea dei visitatori e dei fruitori della Biblioteca, che è non solo come luogo studio ma anche un ambiente conviviale e associativo, nel quale è possibile coltivare e far fiorire nuove amicizie e socializzare divertendosi.