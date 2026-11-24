La forza delle aree interne come primo leitmotiv di “Sorsi e storie”. «Non è un caso se siamo partiti da Mormanno, nel cuore del Parco del Pollino, raccontando paesaggi, comunità e sapori di una Calabria straordinaria. C’è un patrimonio inestimabile custodito in una bottiglia di vino e nei prodotti della nostra terra, vive un sapere unico nei nostri vignaioli, agricoltori e ristoratori. Una ricchezza che rende la nostra regione unica. Qui arrivi e ti fermi, la lentezza diventa la bussola di un turismo sostenibile ed esperienziale». Sono parole espresse da Carmelo Ambrogio, ceo di Sorsi e storie, nel suo talk proprio a Mormanno. «Sorsi e storie – ha aggiunto Ambrogio – è un progetto di comunicazione, valorizzazione e promozione territoriale che si unisce alla nuova narrazione di una Calabria orgogliosa e autentica».

Si è conclusa con grande successo la prima edizione di “Sorsi e storie”, il progetto ideato da Carmelo Ambrogio e Linda Suriano (titolari della Carli Fashion Agency), tra esperienze sensoriali, degustazioni, talk, cinema, musica e alta moda. La tavola rotonda con il sindaco Paolo Pappaterra e l’assessore Flavio De Barti ha approfondito le prospettive di sviluppo di Mormanno, soffermandosi sul contributo della cultura e del turismo e sulle opportunità offerte dalla valorizzazione delle produzioni locali, attraverso iniziative capaci di coinvolgere l’intera comunità. Il primo cittadino ha espresso grande apprezzamento per il progetto “Sorsi e storie”: «Ci tengo a ringraziare la Carli Fashion Agency per aver scelto Mormanno e per aver portato nel nostro borgo un’iniziativa capace di arricchire la comunità e di proiettarla in uno scenario regionale e nazionale. È una manifestazione che mette in relazione ambiti diversi e sono felice che Mormanno ne sia protagonista».

Particolare attenzione è stata dedicata alla biodiversità e alle produzioni identitarie con Carlo Pontevolpe, referente del Presidio Slow Food della Cipolla Bianca di Castrovillari, intervistato dalla giornalista Rachele Grandinetti. La giornata si è conclusa con lo show-cooking degli chef Francesco Armentano e Catia Corbelli, le degustazioni delle eccellenze territoriali, il concerto dei TeA – la formazione guidata da Roberto Bozzo – e dj set di Ciccio Adamo che hanno trasformato la Galleria in uno spazio di festa e partecipazione. Il workshop di Carmine Sirufo, docente di enogastronomia e sommelier, ha accompagnato i partecipanti in un viaggio sensoriale alla scoperta del vino, delle sue caratteristiche e del legame con i territori di provenienza. Lenin Montesanto, intervistato dal giornalista del Quotidiano del Sud, Alfonso Bombini, ha approfondito il tema del marketing territoriale e dello storytelling.

Domenico Pappaterra, presidente del GAL Pollino è stato intervistato dal direttore de “iCalabresi.it”, Michele Giacomantonio. Un dialogo sul futuro del Pollino, sulle sue risorse e sulla necessità di creare sinergie tra istituzioni, imprese e comunità. Sabato 21 novembre proiettato “L’oro rosso”, documentario girato da Mariella Rotondaro e Marianna Sartore. A seguire, la regista Rotondaro ha incontrato il pubblico. Spazio poi alla fitocosmesi con Elisabetta Ferrara, anima dell’Antica Tenuta Ferrara.

A chiudere quattro giornate di incontri e iniziative, domenica 22 novembre, è stato il Galà della Bellezza. Prima di lasciare spazio al mondo della moda e della creatività, la serata si è aperta con l’intervento di Luigi Gallo, referente Arsac, che ha portato i saluti della direttrice generale Fulvia Caligiuri e posto l’accento sul ruolo della ricerca, dell’assistenza tecnica e della valorizzazione delle produzioni agroalimentari calabresi, in sintonia con l’obiettivo della manifestazione di promuovere le eccellenze e accrescerne la visibilità.

Il confronto è proseguito con gli interventi di Daniele Luxardo, fotografo, curatore di mostre e attore, da tempo attivo nei settori della moda, del cinema e della cultura; Ivan Donev, stilista di origine bulgara affermatosi nel panorama del Made in Italy; Sante Orrico, ideatore del festival Moda Movie, e Linda Suriano, esclusivista regionale di Miss Italia Calabria. Dai racconti alla passerella, il Galà è entrato nel vivo con il defilé della collezione “Emozioni” di Ivan Donev, un percorso di creazioni che esprime eleganza, ricerca e sensibilità artistica. Accanto alle sue proposte, “Abiti da gustare”, il progetto firmato Moda Movie, ha dato forma a un dialogo originale tra cultura gastronomica e ricerca sartoriale. A condurre le sfilate Andrea De Iacovo e Larissa Volpentesta, accompagnati dagli interventi coreografici della ballerina Lorenza Stamati. Finanziato con risorse POC 2014-2020 – A.Z. 683 e patrocinato dalla Regione Calabria, dal GAL Pollino, da ARSAC e dal Comune di Mormanno, “Sorsi e storie” guarda già oltre questa prima edizione, con l’ambizione di consolidarsi come piattaforma itinerante di comunicazione, promozione e valorizzazione territoriale.