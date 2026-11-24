Sul sito ufficiale dei Campionati Italiani di Astronomia (campionatiastronomia.it) è pubblicato il bando relativo all’anno scolastico in corso.
Promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la competizione è assegnata per ideazione, organizzazione e realizzazione alla Società Astronomica Italiana (SAIt), che opera in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
Il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria è riconfermato sede operativa e di riferimento per la Regione Calabria, che si avvale del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria.
Negli anni la Calabria si è sempre distinta a livello nazionale per l’elevata partecipazione delle scuole e per l’eccellente preparazione dimostrata dalle studentesse e dagli studenti, confermandosi uno dei territori più vivaci e appassionati nel panorama astronomico italiano. Un traguardo che rende questa edizione ancora più stimolante per tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano mettersi in gioco, scoprire il proprio talento e vivere un’esperienza formativa unica.
Partecipare significa cimentarsi con temi che intrecciano fisica, matematica e scienze, allenando il ragionamento logico, la curiosità e la passione per la ricerca scientifica ben oltre la routine curriculare. I Campionati sono riconosciuti a pieno titolo come attività didattica e danno diritto al credito formativo esterno per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.
I punti di forza dell’iniziativa
- Preparazione accessibile e guidata: la prima fase non richiede conoscenze specialistiche pregresse. Il dossier preparatorio a cura del Comitato Tecnico Scientifico è già disponibile sul sito ufficiale (pubblicato il 20 novembre 2026), affiancato da argomenti curriculari adeguati all’età; per le fasi successive sono inoltre previsti corsi di preparazione online gratuiti.
- Organizzazione semplice a scuola: la Fase di Preselezione (Gara di Istituto) si svolge direttamente presso l’istituto scolastico, rendendo agevole l’adesione.
- Opportunità di eccellenza: i migliori classificati accederanno alle Gare Interregionali e, successivamente, alla Finale Nazionale ad Asiago e Gallio (3–6 maggio 2027), fino alla selezione per la Squadra Italiana alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e agli stage estivi organizzati da SAIt e INAF. La sede storica per la preparazione della squadra che rappresenterà l’Italia alla competizione internazionale è la cittadina di Riace (RC).
- Formazione per i docenti: la Finale Nazionale include un corso di formazione sulla didattica dell’astronomia dedicato ai docenti tutor designati dal Dirigente Scolastico tra quelli di discipline scientifiche.
Possono partecipare studentesse e studenti, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, frequentanti le scuole italiane statali o paritarie, in Italia o all’estero, suddivisi per categoria in base all’anno di nascita e al percorso di studi:
- Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado;
- Junior 2: nate/i negli anni 2012 e 2013, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- Senior: nate/i negli anni 2010 e 2011, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- Master: nate/i negli anni precedenti il 2010, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.
Calendario e scadenze principali
- Dal 20 novembre 2026: pubblicazione del dossier preparatorio per la Fase di Preselezione sul sito ufficiale.
- Dal 24 novembre al 15 dicembre 2026: registrazione della scuola e iscrizione degli studenti sul sito dei Campionati Italiani di Astronomia (campionatiastronomia.it) a cura di un docente referente di discipline scientifiche incaricato dal Dirigente Scolastico.
- Entro il 1° dicembre 2026: eventuale segnalazione per l’iscrizione di studenti “aggregati” presso un’altra scuola.
- 21 dicembre 2026 (ore 11:00): Fase di Preselezione (Gara di Istituto), svolta simultaneamente in tutte le scuole partecipanti e per tutte le categorie (durata: 45 minuti).
- Entro il 22 gennaio 2027: pubblicazione degli ammessi alla Gara Interregionale.
- 24 e 25 febbraio 2027: Gara Interregionale (24 febbraio per la categoria Junior 1; 25 febbraio per le altre categorie). Per gli studenti e le studentesse delle scuole della Calabria, la Sede Interregionale di riferimento è il Planetarium Pythagoras.
La sede di svolgimento della prova sarà il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, in Via Possidonea 8, Reggio Calabria.
- 3 – 6 maggio 2027: Finale Nazionale sull’Altopiano dei Sette Comuni (VI) – Asiago e Gallio.
I docenti sono invitati a motivare e incentivare la partecipazione degli studenti affinché colgano questa importante occasione di crescita scientifica e culturale.
Per supporto, chiarimenti e collaborazione, le scuole possono contattare il Planetario all’indirizzo: planetario.rc@virgilio.it.