Si terrà domani venerdì 20 novembre (dalle ore 18:30 in poi) la seconda serata del progetto denominato “UrbartArtMixedMedia” a cura dello Studio Archivio Courtesy Fratelli Emme di Roma, dell’artista visivo Gianfranco Grosso con la partecipazione speciale del giornalista sommelier Tommaso Caporale, autore della guida agli spumanti italiani “Bollizine” e del metodo brevettato di valutazione sonora del perlage.

La prima sezione del progetto, denominata Calabria Vibes, è dedicata alla Street Art e alla Visual Art ed è accompagnata dalle bollicine di case spumantistiche della Calabria.

Dopo la prima serata con la presentazione dell’opera dello street artist Ortro e le bollicine ancestrali di Casa Comerci, cantina di Nicotera(VV), sarà il visual artist Daniele Spanò con una sua installazione multimediale a impreziosire lo spazio del Salotto Bollizine in cui verrà “ascoltata” un’altra etichetta calabrese, il Ferleo rosè, un metodo Martinotti a base di uve gaglioppo della cantina Campana di Cirò Marina(KR).

L’analisi acustica della bollicina (Metodo Caporale), contribuisce infatti, a quel mix di linguaggi e contaminazioni che stanno alla base dell’esperienza del progetto dello Studio Archivio.

Il progetto “UrbanArtMixedMedia” gode del patrocinio del Municipio VII di Roma Capitale e il supporto di BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma.