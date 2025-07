La gastronomia calabrese conquista il Vinitaly and The City di Sibari con l’arte del gusto tra terra e mare del Riva Restaurant

Il Vinitaly and the City 2025, uscito dalle mura di Verona per una straordinaria tappa in Calabria, nel Parco Archeologico di Sibari, si è arricchito quest’anno di un’eccellenza tutta calabrese. Il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina, scelto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per curare il servizio catering all’interno della propria area istituzionale, ha offerto una food experience d’autore curata dallo Chef e Direttore Generale del Riva, Francesca Mannis.

“Armonia tra terra e mare” e’ questo il concept scelto per rappresentare al meglio la Calabria, con una proposta gastronomica coinvolgente che offre ad ogni boccone un vero e proprio viaggio multisensoriale.

Uno show cooking e’ stato realizzato per l’occasione, con l’utilizzo per il servizio di materiali ecocompatibili e soluzioni a basso impatto ambientale.

A suggellare il successo dell’iniziativa, la visita direttamente al Riva Restaurant del Ministro

dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha voluto personalmente rendere omaggio al lavoro

di Francesca Mannis conferendole un riconoscimento speciale nell’ambito del progetto “Io amo la

cucina italiana candidata a Patrimonio dell’Unesco”, promosso dal MASAF. Un’iniziativa volta

a sostenere la candidatura della cucina italiana come bene immateriale del Patrimonio dell’Umanità.

<< Un onore ricevere questo riconoscimento proprio in Calabria, la mia terra, in un contesto

così prestigioso. Dedico questo momento a tutta la mia squadra e a chi ogni giorno sceglie il

nostro ristorante per vivere un’esperienza autentica>> ha dichiarato la Chef.

Con questa partecipazione, il Riva si conferma non solo un punto di riferimento dell’alta

ristorazione calabrese, ma anche un interprete sensibile e raffinato della cultura enogastronomica

italiana, capace di rappresentarla con orgoglio sui palcoscenici più importanti.

<<Per noi, che ogni giorno lavoriamo per valorizzare il nostro territorio, partecipare a un evento di tale rilievo è stata un’esperienza stimolante e gratificante. Ringrazio il MASAF per l’opportunità e il Ministro Lollobrigida per l’importante riconoscimento che ha voluto dedicare a Chef Francesca. Questo ci spinge a fare sempre meglio per garantire il massimo ai nostri ospiti>> ha aggiunto Roberto Gallo – fondatore del Riva Restaurant.