Conferito il titolo di socio onorario della prestigiosa società operaia di mutuo soccorso di Palmi al Console Naccari ed al giornalista Arcangelo Badolati

Nel corso di un partecipato convegno tenutosi presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Palmi, è stato conferito il titolo di socio onorario

al Console Onorario del Regno del Marocco Avv. Domenico Naccari ed al giornalista Arcangelo Badolati.

L’incontro moderato dall’ Avv. Giuseppe Saletta, è stato introdotto dall’ Avv. Luigi Cardone il quale ha evidenziato che il prestigioso sodalizio il prossimo anno compirà 150 anni ed ha ricordato la figura di Francesco Isola che, proprietario del terreno ove oggi sorge la sede, ha fortemente voluto la costruzione dell’ edificio.

Ha portato i saluti il presidente Salvatore Saffioti il quale ha rammentato che oggi la Società operaia si compone di 280 soci ed annovera al suo interno come soci onorari prestigiose figure della storia e della cultura palmese: il filosofo Domenico Antonio Cardone, gli scrittori Leonida Repaci e Luigi Parpagliolo, il musicista Francesco Cilea, per citarne alcuni.

Nel corso del suo intervento, l’ Avv. Luigi Inturri ha ripercorso le tappe dell’ associazione, nata per migliorare le condizioni delle masse operaie e degli artigiani in un’epoca storica in cui i soci avevano difficoltà anche a pagare la quota sociale, è diventata nel corso degli anni punto di riferimento per la crescita culturale di Palmi e dei suoi figli più illustri rendendo note le motivazioni dei due riconoscimenti.

Più in particolare al console Naccari con le seguenti motivazioni:”Avvocato patrocinante in Cassazione, già Consigliere Comunale di Roma, si è sempre distinto per il suo attaccamento alla Città di Palmi ed alla Calabria, realizzando eventi culturali tendenti a valorizzare i talenti ed i valori della propria regione. Grazie a lui è stata organizzata una visita in Campidoglio di questo sodalizio. Oggi come Console Onorario del Regno del Marocco si sta prodigando per tutelare i cittadini marocchini in Calabria e per creare collegamenti culturali sociali ed economici tra la Calabria ed il Marocco”. Al giornalista Arcangelo Badolati:”Giornalista di livello, oggi caposervizio del quotidiano “La Gazzetta del Sud” è autore di numerosi libri sul fenomeno delle criminalità organizzata in Calabria, da sempre legato visceralmente alla sua Palmi si è sempre speso per “celebrare” le personalità la storia, l’arte e la cultura palmese con eventi che hanno visto la presenza di numerose autorità di fama nazionale”.

I due premiati nel ringraziare per il prestigioso riconoscimento, hanno menzionato i tempi in cui esistevano i “signori” ed i “poveri”, non c’era la sanità pubblica e sodalizi come la società operaia erano fondamentali punti di riferimento per le classi meno abbienti.

L’incontro si è concluso con l’ impegno dei partecipanti di lavorare insieme per realizzare un importante evento nel prossimo anno per celebrare i centociquant’anni di storia del sodalizio.