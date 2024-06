Riflettori accesi sulla nuova stagione di Miss Italia Calabria

Ripartono le selezioni di Miss Italia Calabria, l’evento tanto atteso che incoronerà la nuova ambasciatrice di bellezza della nostra Regione. La vincitrice accederà direttamente alle finali regionali del prestigioso concorso nazionale di Miss Italia. Tantissime le tappe previste, immerse in scenari mozzafiato e panorami da sogno. Questa stagione promette di essere indimenticabile.

La nuova edizione di Miss Italia Calabria, firmata Carli Fashion Agency e diretta dagli esclusivisti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, verrà ufficialmente presentata in occasione della conferenza stampa di sabato 8 giugno (ore 11), presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza.

La Calabria si è già distinta come la prima Regione ad aprire l’85esima edizione del concorso, con una straordinaria manifestazione inserita nel cartellone degli eventi del Carnevale di Castrovillari, culminata nell’incoronazione di Miss Carnevale di Castrovillari. La seconda tappa delle selezioni si svolgerà sabato 22 giugno a Rose per l’elezione di Miss Egea, promettendo uno spettacolo che unisce moda, danza e musica.

Alla conferenza stampa parteciperanno figure chiave del concorso: Linda Suriano e Carmelo Ambrogio (esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency), Andrea De Iacovo e Larissa Volpentesta (presentatori Miss Italia Calabria), Lia Molinario (coreografa), Francesca Marchese (art director casting), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive) e Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza). L’incontro sarà moderato dalla giornalista Denise Ubbriaco, ufficio stampa di Miss Italia Calabria.

Quest’anno, il concorso di bellezza più longevo d’Italia pone l’accento sulle storie personali, sulle abilità e sui valori unici che ogni donna porta con sé. Il regolamento storico del concorso è stato rivisitato per trasformare Miss Italia in un viaggio alla scoperta e alla valorizzazione dei talenti, che rendono ogni aspirante miss veramente speciale. L’obiettivo è abbracciare la vera essenza di ogni partecipante, trasformando la passerella in un palcoscenico di emozioni e speranze, dove ogni sogno ha il potere di trasformarsi in realtà.

Patrizia Mirigliani, la resiliente patron del concorso, guida le aspiranti miss in questa rivoluzione di bellezza. In una lettera appassionata, ha sottolineato: «Le storie faranno la differenza. Saranno il cuore pulsante del nostro concorso, il filo conduttore che unisce le nostre candidate. In questo spazio di crescita e espressione, Miss Italia si impegna a essere più che un semplice evento: sarà un viaggio di scoperta dove ogni giovane donna potrà esplorare e potenziare i propri talenti, pronta a fare la differenza nel mondo. Quest’anno celebriamo la bellezza delle aspirazioni, la forza del talento e il potere delle storie personali. Vi invito a unirvi a noi in questa rivoluzione, a condividere con noi il vostro percorso, le vostre passioni, e a celebrare insieme la straordinaria avventura che ci attende».

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio esprimono grande entusiasmo per questa nuova avventura: «Siamo felici di ripartire con la nostra decima edizione. Ringraziamo la nostra patron Patrizia Mirigliani per la fiducia, tutto lo staff di Miss Italia nazionale, i partner nazionali di Miss Italia, la Regione Calabria, gli amministratori locali ed i numerosi partner che hanno sposato e contribuito alla realizzazione degli eventi in programma. Ringraziamo Francesco Pascuzzi per l’ospitalità all’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza e Carlomagno per accompagnarci nel tour di Miss Italia Calabria. Ringraziamo i genitori e le aspiranti miss che fanno tanti sacrifici per sostenere le aspiranti miss che hanno deciso di mettersi in gioco. Invitiamo le ragazze calabresi a unirsi a noi in questa fantastica avventura. Un ringraziamento speciale va alla nostra super squadra. Ci aspetta una stagione ricca di sorprese, a partire dalla scenografia fino allo spettacolo che offriremo al nostro affezionato pubblico. Sul palcoscenico avremo ospiti d’eccezione».

Durante la conferenza stampa saranno svelate tutte le novità di questa stagione, incluse la location della finalissima e la madrina della serata.

Miss Italia Calabria è pronta a stupire ancora una volta, confermandosi come un appuntamento imperdibile, dove la bellezza incontra la cultura e la tradizione in un connubio unico e affascinante. Preparatevi a vivere un’estate coinvolgente, ricca di emozioni e spettacoli che lasceranno il segno.