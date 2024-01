Intimidazione a Pippo Callipo, Zes Calabria bandisce gara: “20 milioni di euro per videosorveglianza nelle aree industriali”

L’ufficio del commissario per la Zes Calabria, pur non avendo competenza in materia, ha bandito una gara dell’importo di 20 milioni di euro finalizzata all’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree industriali calabresi. Lo apprende l’AGI che ha chiesto notizie in proposito dopo la denuncia di Pippo Callipo, noto imprenditore del settore agroalimentare, che aveva lamentato il mancato funzionamento delle videocamere installate nell’area di San Pietro Lametino (Cz), dove ignoti hanno sparato colpi di pistola contro un deposito dell’azienda specializzata nella lavorazione del tonno. La competenza sui sistemi di sicurezza e’ del Corap, l’ente regionale preposto alla gestione delle aree industriali. “Ciononostante – si fa sapere – sfruttando i fondi del Pon Sicurezza, alcuni mesi addietro e’ stata bandita una gara per la video sorveglianza che e’ in fase di aggiudicazione”.