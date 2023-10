Firenze assegna il “Giglio d’oro” a Franco Cascasi, l’imprenditore vibonese che ha denunciato la ‘ndrangheta

“Nonostante tutto – Franco Cascasi, storia di un imprenditore visionario“, scritto da Don Ennio Stamile già referente di Libera Calabria, edito da Castelvecchi, affascina anche la Firenze che conta e permette al suo protagonista di fregiarsi de “Il Giglio d’Oro“, prestigioso ed ambito riconoscimento del Consiglio Comunale del capoluogo toscano.

Dopo Vibo Marina e Reggio Calabria, il libro fa tappa a Palazzo Vecchio, nella Sala Firenze Capitale. Il racconto di don Ennio Stamile è una straordinaria e variegata raccolta di testimonianze e denunce alla giustizia da uno dei più amati imprenditori della Calabria che cambia.

Una delle storie più accattivanti che hanno convinto la Calabria a individuare in Franco Cascasi uno degli eroi più fantastici di un territorio spesso asservito al potere della delinquenza organizzata.

Franco Cascasi non si è mai piegato alle pressioni della ‘ndrangheta dimostrando con la sua intensa e qualificata attività economica di essere uno dei più coraggiosi ed intraprendenti imprenditori dell’era contemporanea.

Al bel romanzo scritto su Franco Cascasi è subito apparsa interessata la città di Firenze che ha ospitato una interessante riflessione sulla personalità e le idee di un imprenditore che nasce in uno dei territori calabresi più a rischio, quello Vibonese, fortemente devastato dal fenomeno ‘ndranghetista. Tra le pagine più importanti le tante minacce e intimidazioni subite negli anni più fiorenti della sua giovinezza e della sua forte intelligenza e capacità imprenditoriale.

A propiziare l’evento fiorentino è stato un cittadino vibonese che conosce bene da tempo Franco Cascasi e che non ha mai dimenticato le proprie radici e soprattutto smesso di amare Vibo Valentia e dintorni.

Franco Donato, già Dirigente Superiore della Polizia di Stato e per moltissimi anni Direttore del Centro Regionale di Polizia Scientifica della Toscana, a capo di numerose e importanti inchieste ed indagini a livello internazionale, ha pensato che ad un certo punto sarebbe tornato abbastanza utile dare corso ad un già siglato patto di solidarietà tra Toscana e Calabria per combattere le infiltrazioni mafiose e promuovere la cultura della legalità.

Da qui l’invito a Palazzo Vecchio per far conoscere ad una platea molto attenta e selezionata la storia e la vita di Franco Cascasi, che ha propiziato un’attenta e seguita discussione, moderata dal giornalista Federico Monechi della Rai e presieduta da Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale e che ha registrato la partecipazione degli stessi Franco Donato e Franco Cascasi, Giuseppe Quattrocchi già Procuratore della Repubblica di Firenze, Anna Falcone avvocato costituzionalista, Andrea Bigalli Referente regionale di Libera Toscana.

Firenze, alla fine, ha inteso premiare la figura di Franco Cascasi assegnandogli il “Giglio d’oro”, uno dei riconoscimenti più prestigiosi, consegnatogli dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani. “Ringrazio la città di Firenze nella persona del Presidente del Consiglio Comunale, dott. Luca Milani – ha detto, al temine Franco Cascasi – per avermi onorato della sua partecipazione e del prestigioso “Giglio d’oro” che terrò nei miei ricordi più cari e significativi ed il mio grande ed affettuoso amico dott. Franco Donato per aver ideato questo interessante incontro per me molto gradito.”