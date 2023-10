Settimana della Cultura Calabrese: il 2 ottobre incontro con la consigliera regionale Straface

A Cosenza, lunedì 2 ottobre 2023, con inizio alle ore 11.00, nel Palazzo della Provincia, sala degli specchi, l’on. Pasqualina Straface, presidente della Commissione attività sociali e culturali della Regione Calabria, relatrice del Progetto di legge quadro Calabria sulla cultura; ascolterà gli operatori del mondo culturale calabrese.

È previsto un saluto introduttivo del presidente CSV Cosenza, Gianni Romeo, mentre i lavori saranno coordinati dal “patron” della Settimana della cultura calabrese, Demetrio Guzzardi.

In una dichiarazione alla stampa, a riguardo di questo incontro, l’editore cosentino Demetrio Guzzardi ha detto: “Sono grato all’on.le Pasqualina Straface, di aver accolto subito il nostro invito di ASCOLTARE preventivamente tutti gli operatori culturali, in vista della redazione del Progetto di legge. La nostra Regione ha bisogno di una normativa, non che regoli chi e come deve fare attività culturali, ma che promuova un GRANDE PROGETTO culturale per l’intera nostra comunità.

La disponibilità all’ASCOLTO del presidente Straface è un dato da sottolineare in modo positivo, forse per la prima volta, in ambito culturale si potrà parlare di CONCERTAZIONE. Sono molto felice che all’interno della Settimana della cultura calabrese si possa fare questa “buona” pratica di ascolto, e di proposte per poi giungere a una redazione di una “buona” legge.

Da anni proponiamo un “Presidio culturale calabrese” per mettere insieme tutti coloro che per lavoro, per scelta, per sentimento hanno a cuore le sorti della nostra Regione; l‘invito è rivolto a tutto il mondo culturale calabrese – dagli editori, alle compagnie teatrali, ai musicisti, agli artisti, a chi gestisce “case museo”, a tutti indistintamente -, a voler partecipare illustrando la propria specificità”.