Al via il nuovo anno sociale del Distretto Lions 108Ya

Ha preso avvio dalla splendida città di Napoli il nuovo anno sociale del Distretto Lions 108Ya alla presenza del nuovo Governatore del Distretto Pasquale Bruscino e delle massime cariche nazionali e internazionali.

Nella magnifica cornice dell’Hotel Royal Continental, situato lungo la splendida Via Partenope, si è svolta la cerimonia di “Conferimento delle cariche” per il 2023/2024, che ha interessato i vertici di tutte e 11 le Circoscrizioni e le 27 Zone in cui si articola il Distretto, che a sua volta comprende le Regioni Campania, Basilicata e Calabria, il più grande d’Italia.

A capo della prima Circoscrizione Lions che comprende 15 Clubs e 401 soci (ndr dati al 31 luglio 2023), che raggruppa l’intero territorio provinciale reggino, è stato nominato per l’anno sociale 2023/24 il Dott. Sandro Borruto, Lions aderente al Club Reggio Calabria Host ,guidato quest’anno da Wanda Albanese De Leo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente del Club, presente alla Cerimonia, la quale ha tenuto a sottolineare che tale prestigioso incarico conferito a un illustre socio del Club, che vanta la sua ventennale appartenenza all’associazione, durante i quali ha rivestito ruoli di responsabilità ed ha organizzato service di alto impatto sociale per il territorio, è il riconoscimento dell’ottimo percorso seguito dal Reggio Calabria Host nel corso di questi ultimi anni, confidando di proseguire nel solco tracciato da chi l’ha preceduta alla guida dello storico sodalizio, che quest’anno ha festeggiato ben 66 candeline, essendo il Lions Club più antico della Calabria che ha avuto come massimi rappresentanti del Distretto ben due Governatori il Magistrato De Caridi e l’editore Laruffa.

“E’ per me un onore e una grande responsabilità guidare una Circoscrizione così grande e importante nel panorama del Distretto, per cui ringrazio di vero cuore il Governatore Pasquale Bruscino per aver riposto in me la sua fiducia – ha dichiarato a caldo il Presidente Borruto. Sono fiducioso che, con l’impegno di tutti i Lions, mettendoci la giusta determinazione, riusciremo a servire ed a essere di sostegno anche quest’anno a tutti coloro che ne hanno bisogno. I Lions esplicano da sempre una funzione sociale rilevante e confido che potremo raggiungere traguardi ancor più significativi”.

Sandro Borruto, funzionario della Prefettura di Reggio Calabria, noto per il suo impegno professionale e nel sociale, ha già fissato per il prossimo 16 settembre, la prima riunione di Circoscrizione, partendo simbolicamente dalla Piana di Gioia Tauro. “La Piana può costituire, assieme alla Jonica e alla città capoluogo metropolitano, il volano per rafforzare la presenza e il radicamento dei Lions della nostra area. Per questo, ho inteso iniziare da Gioia Tauro per avviare un percorso di impegno e coinvolgimento che interesserà tutti i Club della Circoscrizione, che vorrei contribuire a unire ancor di più nei vincoli di amicizia e di proficua collaborazione”.

Al fianco di Borruto, vi è uno staff della Circoscrizione, composto da Demetrio Praticò, del Club Lions di Villa San Giovanni, quale Presidente di Zona I, da Domenico Leonardo del Club Lions Roccella Jonica, Presidente di Zona 3, da Vincenzo Mollica del Club Lions di Siderno, Presidente di Zona 2, da Vincenzo Maria Romeo del Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo , quale segretario, Gianni Romeo del Club Lions di Polistena, cerimoniere e da Giuseppe Giannetto del Lions Club Reggio Calabria Host, quale officer addetto alla comunicazione e marketing.