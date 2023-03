Bronzi di Riace: a Firenze prorogata la mostra fino a domenica 2 aprile

La Galleria dell’Accademia di Firenze ha deciso di prorogare fino a domenica 2 aprile 2023 la mostra ‘I bronzi di Riace’, la rassegna con fotografie di Luigi Spina, realizzata per il Cinquantesimo anno dalla loro scoperta che sarebbe dovuta finire il 12 marzo. La proroga, spiega il museo in una nota, è legata al “successo di pubblico”.

Nelle sale per le mostre temporanee al piano terra, la Galleria dell’Accademia ospita, dal 20 dicembre scorso, 16 fotografie di grande formato, un lavoro curato da Carmelo Malacrino, direttore del Museo archeologico nazionale Reggio Calabria.

Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze e Malacrino hanno sottolineato come la mostra sia “un’occasione per creare una significativa collaborazione tra due istituzioni del Mic- Ministero della Cultura e per festeggiare insieme due compleanni importanti: i 140 anni da quando il capolavoro di Michelangelo si trova nella Tribuna del museo fiorentino e i 50 anni dalla scoperta dei due ‘capolavori del Mediterraneo’.

Un evento che riunisce nello stesso luogo due icone dell’arte: i Bronzi di Riace e il David di Michelangelo”.