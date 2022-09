Arriva in Calabria la terza edizione di “In-ruins”, il progetto di residenza e ricerca artistica

In-ruins è il progetto di residenza e ricerca artistica avviato nel 2018 da Associazione Archeofuturo per promuovere e ripensare il patrimonio archeologico calabrese e mediterraneo attraverso l’arte contemporanea. Diretto da Maria Luigia Gioffrè e Nicola Guastamacchia, il programma è reso possibile da sinergie con istituzioni ed enti locali.

La terza edizione della residenza si svolge sotto il patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria e Vibo Valentia e grazie alla cortese concessione e supporto del Comune di Soriano Calabro e del Comune di Casignana. Grazie alla disponibilità del Soprintendente Fabrizio Sudano, della Direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro Mariangela Preta e del Sindaco del Comune di Casignana Rocco Celentano, per la prima volta il programma si snoderà tra due dei più importanti siti archeologici del meridione: il Polo Museale di Soriano Calabro e Villa Romana Palazzi di Casignana.

L’open call 2022 ha ricevuto oltre 180 domande di partecipazione da tutto il mondo. Sono 5 gli artisti selezionati da una giuria di esperti del settore composta da:

Matilde Ayoub, Curatrice e dottoranda presso l’Università di Cergy e National Heritage Institute, Parigi Roberta Garieri, Ricercatrice e curatrice, dottoranda presso l’Università di Rennes 2 Aloisia Leopardi, Direttrice della residenza Castello di San Basilio, Basilicata

Vittorio Parisi, Direttore degli Studi e Ricerca, Villa Arson, Nizza.

● Gli ARTISTI SELEZIONATI sono:

Alice Pedroletti la cui ricerca indaga l’archiviazione come pratica e metodologia artistica e i cui progetti spaziano dall’architettura all’urbanistica, dalla geografia alla geopolitica, con un focus specifico sull’identità e la memoria dell’individuo connesso alla comunità. Il suo lavoro è stato presentato in diverse gallerie e istituzioni italiane e internazionali, insieme a talk e residenze. Tra questi: BOZAR – Center for Fine Art (Bruxelles – B, 2021), ZK/U – Center for Art and Urbanistic (Berlin – D, 2021), Aaran Gallery (Teheran – IR, 2021), Unidee – Fondazione Pistoletto (Biella – IT, 2020), Royal Geographic Society (Londra – the UK, 2019), PALP (Pontedera – IT, 2019), HeRo Gallery (Amsterdam, NL, 2018), IIC (Bruxelles – B, 2018), National Gallery of Kosovo (Pristina – RKS, 2017), Fondazione Bevilacqua La Masa

(Venezia – IT, 2017), Museo del ‘900 (Milano – IT, 2017), Museo Michetti (Francavilla al Mare – IT, 2017), Time Art Museum (Pechino – CN, 2016), Mostyn (Llandudno – Regno Unito, 2015).

Pedroletti ha vinto l’Italian Council (9a edizione, 2020).

Gianmarco Porru lavora con diversi media tra cui performance, video e fotografia. La sua ricerca artistica è legata a narrazioni culturali – in particolare racconti orali in comunità specifiche – e a storie raccontate attraverso immagini che emergono nella cultura materiale popolare, nel folklore, nei riti comunitari e religiosi, nonché nella museografia vernacolare e nei suoi allestimenti. Le sue opere sono state esposte in diverse fondazioni, musei e festival tra cui Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene; MilanoOltre, Milano; il museo MAGA*, Gallarate; Museo Nivola, Orani; Pav, Torino; Museo del 900, Milano; Museo Uomo, Nuoro; Teatro San Martin, Buenos Aires.

Armando Perna (è un fotografo documentarista. Da più di dieci anni conduce ricerche sul paesaggio della Calabria. Tra il 2011 e il 2016, quando è stata inaugurata la nuova “Autostrada del Mediterraneo”, ha documentato le fasi finali della costruzione dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, il cui ammodernamento ha richiesto più di 50 anni. Nel 2018 ha avviato un progetto di ricerca (Presente Infinito) sulle relazioni specifiche e influenti tra le persone e l’ambiente in un contesto – come quello delle comunità calabresi – caratterizzato da un periodo di isolamento forzato lungo diversi secoli.

SV Randall è un artista interdisciplinare di Buffalo, NY. Ha conseguito il MFA in Sculpture + Extended Media presso la VCU e il BFA presso la Alfred University. Il suo lavoro è stato esposto alla David & Schweitzer Contemporary, Brooklyn, NY; Museo d’arte di El Paso, El Paso, TX; Ditch Projects, Eugene, OR; e il Museo de Arte de Ciudad Juárez in Messico. SV ha ricevuto il Toby Devin Lewis Fellowship Award e ha recentemente partecipato a residenze presso la Skowhegan School of Painting and Sculpture (Skowhegan, ME), Sculpture Space (Utica, NY), Fine Arts Work Center (Provincetown, MA) , il Vermont Studio Center (Johnson, VT) e il Roswell Artist-in-Residence Program (Roswell, NM). Attualmente è Assistente Professore di arti visive e dello spettacolo presso l’Università del Texas a Dallas.

The New Liquidity è un duo artistico composto dalla curatrice e ricercatrice Selma Boskailo e dall’artista e compositore del suono Anders Ehlin. The New Liquidity usa il termine liquidità come trampolino di lancio per facilitare la speculazione e la porosità dei confini come mezzo di espressione artistica e la creazione di alternative e/o potenziali scenari capaci di riorganizzare coordinate spaziotemporali. Nell’ambito della ricerca sulla sonorità liquida, il collettivo sta attualmente sviluppando il progetto De-territorialized Listenings – una serie di soundwalks immersivi che offrono strategie per smantellare le strutture sensoriali e immaginative egemoniche prevalenti. Selma Boskailo ha collaborato come curatrice, assistente curatoriale, ricercatrice e artista con varie istituzioni, festival,

gallerie e spazi di arte contemporanea in Germania, Francia, Austria, Spagna, Danimarca e Bosnia ed Erzegovina. Dal 2021 è ricercatrice presso The New Center for Research and Practice (Seattle, USA).

Anders Ehlin è un compositore pluripremiato e artista del suono residente a Berlino, che lavora principalmente nei settori del cinema, dell’installazione artistica e dell’arte nello spazio pubblico. Le sue opere sono state esposte, tra gli altri, al Vitra Design Museum (Wald-am-Rein), Aperto Raum (Berlino), ZKM (Karlsruhe) e Royal Academy (Londra).

● Informazioni sulle LOCATION:

Posizionata sul versante tirrenico delle Serre, Soriano Calabro è un paese nella Provincia di Vibo Valentia, dove le tradizioni artigianali della ceramica e della lavorazione del legno sono ancora vive e forti. Il paese fu un importante centro di studi tra il XV e il XVIII secolo, grazie alla presenza di un grandioso convento Dominicano costruito nel 1510. Tra I più importanti del suo tempo, il convento è Famoso per aver ospitato Carlo V di ritorno da Tunisi e il filosofo Tommaso Campanella nel 1535. Il complesso religioso incrementò la sua fama e ricchezza anche grazie a un’icona considerata miracolosa e acheropita: un effige di San Domenico di Guzmàn che la tradizione vuole consegnata a un Monaco direttamente dalla Madonna, Santa Caterina d’Alessandria e Maria Maddalena. La Storia racconta che il potere del centro poté essere sminuito, e poi spazzato via, solo con I terremoti del

1783 e del 1830. Successivamente una nuova chiesa fu costruita attorno alle rovine del precedente convento, rendendo il Polo Museale di Soriano Calabro un esempio raro di morte, rinascita e stratificazione di un luogo rituale.

Villa Romana Palazzi di Casignana è uno dei siti archeologici più importanti del meridione Italiano. Si trova nei pressi del Comune di Casignana, un paese conta poco più di 1000 abitanti, il cui borgo antico abbandonato trova su una collina con viste straordinarie sulla Riviera dei Gelsomini. Sulla costa si estende la Villa per quasi 15 ettari, caratterizzata non solo per la bellezza delle rovine che costudisce ma anche per l’eteroclita presenza della strada statale 106 che taglia il percorso proprio nel mezzo. Costruita nel primo secolo avanti Cristo in un’area con tracce di precedente presenza greca, Villa Romana include costruzioni residenziali e termali, preservando 25 stanze e 500 metri quadri di pavimenti mosaicati. Questo è il nucleo di mosaici più grande ritrovato in Calabria e nuove scoperte

risalgono a Luglio 2022. Visitando il sito, non è difficile immaginare la ricchezza e il potere che definivano l’antico stile di vita di un luogo – la Locride, ora remoto sia dall’arte che dal mercato. Tra i mosaici c’è un tondo che ritrae la vittoria indiana di Dioniso. Il dio è alla guida di una carrozza trainata da due tigri a riposo. Vittorioso, sembra opporsi alla fretta fumosa e rumorosa delle auto che gli sfrecciano accanto.

Partendo dalle micro-storie di queste due location così diverse, la terza edizione della residenza Inruins invita gli artisti selezionati a guardare alle rovine archeologiche come epicentri, vettori e punti di vista per esplorare contesti topografici, storici e culturali più ampi, dai quartieri che con esse confinano a orizzonti più distanti, e inaspettati.