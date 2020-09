Klaus Davi: "Intimidazione a maresciallo Sanzo frutto della campagna d'odio contro l'Arma degli ultimi anni"

La gravissima intimidazione contro il maresciallo Michele Sanzo vittima di gracissime minacce a Sant'Onofrio non è solo un atto vile di chi vuole screditare, di chi è in prima linea e combatte la Ndrangheta come fa lui, ma è anche l'effetto dell'odio per l'Arma dei Carabinieri alimentato in tutti questi anni soprattutto da ambienti radical chic che hanno usato il caso Cucchi per criminalizzare una istituzione che è apprezzata e ammirata in tutto il mondo. Sanzo è un esempio fulgico di cosa è l' Arma : presenza sul territorio, lotta alle mafie, vicinanza alla gente, umanità, solidarità, abnegazione. Questa è l'Arma. E Sanzo paga per il suo impegno in prima linea e indefesso ma anche per questo. Gli sono vicino, io come tutti i 25 componenti della mia Lista "Klaus Davi per Reggio con il massimo affetto e stima. " Lo ha dichiarato Klaus Davi

Domenica, 06 Settembre 2020