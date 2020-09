«Da presidente della commissione regionale anti 'ndrangheta, da rappresentante delle istituzioni, esprimo la più totale vicinanza e solidarietà al maresciallo Michele Sanzo». Sono queste le parole del consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che condanna il vile gesto subito dal sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di Sant'Onofrio.

Questa mattina, infatti, nel popoloso centro del Vibonese sono comparsi manifesti "funebri" con gravi intimidazioni e frasi ingiuriose rivolte a Sanzo. «Quanto apprendiamo è davvero grave - aggiunge De Caprio - e va condannato senza tentennamenti. Siamo certi che l'opera meritoria del maresciallo, così come del resto dell'Arma dei carabinieri di Vibo Valentia che negli ultimi anni ha inferto durissimi colpi alla criminalità organizzata, non subirà alcuno strascico da questa vicenda, sulla quale auspichiamo che venga fatta piena luce per restituire la giusta serenità a chi indossa la divisa e tutela i calabresi ogni giorno».