Tropea (VV), grande musica e ospiti d'eccezione per il viaggio di Ulisse

La grande musica continua a fare da emozionante cornice al viaggio di Ulisse in Calabria e Sicilia al centro dell'Odissea Museum nel Palazzo Santa Chiara di Tropea. La stagione concertistica "Armonie della Magna Graecia" – attenzionata a livello nazionale anche da Rai Radio Tre - ha offerto altri due momenti di altissimo profilo. Dapprima Lucio Grimaldi, già solista nel primo Concerto di Liszt a Tokyo, ha riproposto le melodie celeberrime che hanno caratterizzato la storia del cinema con le sue personalissime trascrizioni da Morricone a Williams fino a Rota e Bacalov. Il mese di settembre è stato, invece, inaugurato dal duo pianistico a quattro mani Marco Sollini - Salvatore Barbatano che ha presentato un intenso programma con l'esecuzione di "Six Morceau" di Rachmaninov e della Quinta Sinfonia di Beethoven.

Il direttore dell'Odissea Museum e responsabile dell'ente di promozione artistico-culturale Rete Museale Regionale, Sergio Basile, ha accolto per l'occasione due ospiti d'eccezione: il presidente della Fondazione Italiani.it - primo web network internazionale della cultura e dell'arte italiana nel mondo - Gerardo Ferlaino e l'attore e regista Saverio Vallone, figlio del grande Raf. Con stupore ed entusiasmo si sono lasciati catturare dal mito del viaggio di Ulisse sulla costa degli dei che caratterizza la candidatura di Tropea a Capitale italiana della Cultura 2022. Un percorso ispirato alle ricerche di studiosi come Ballista e Wolf - che hanno ricostruito la geolocalizzazione dell'itinerario dell'eroe omerico nel Mediterraneo - e arricchito dall'esposizione dell'orafo Michele Affidato che racconta l'evoluzione del gioiello fin dalla Magna Grecia. La stagione concertistica proseguirà, ancora, il prossimo 8 settembre con un nuovo appuntamento in compagnia del pianista Emilio Aversano.

Dettagli Creato Venerdì, 04 Settembre 2020 12:30