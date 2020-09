Carabinieri: nuovo comandante reparto operativo a Vibo

Ha preso servizio il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia. Il colonnello Alessandro Corda, subentrato a Luca Romano, e' stato presentato oggi dal comandante provinciale Bruno Capece. Corda proviene dal Nucleo investigativo di Brescia dove ha operato negli ultimi cinque anni trovandosi, nell'ultimo periodo, impegnato in uno dei centri maggiormente colpiti dalla pandemia di coronavirus, con migliaia di morti. Un'esperienza umana soprattutto che lo ha profondamente colpito. Nativo di Albenga (Savona), il 40enne neo-comandante del Reparto operativo, e' entrato nei carabinieri subito dopo il liceo, frequentando l'accademia militare, conseguendo prima la laurea e poi il corso di perfezionamento a Roma; ha operato a Bolzano e maturato un'ampia esperienza all'estero con tre missioni (una nel Kosovo e le altre a Nassiriya) fino al 2005, quando e' rientrato in Italia, prima in servizio alla Compagnia di Genova Sampieradrena e, infine, dal 2015 a Brescia.

La notizia del suo trasferimento l'ha avuta lo scorso giugno, quando il Comando generale dell'Arma, sulla scorta delle sue referenze, ha deciso di inviarlo a Vibo Valentia. "L'obiettivo - ha detto Capece - e' mantenere cio' che di buono si e' raggiunto in questi anni e questo rappresenta un aspetto di fondamentale importanza perche' questo territorio ha bisogno di sicurezza e di condividere quello che fanno le forze dell'ordine". Utilizzando una terminologia calcistica, Capece ha parlato di "mercato che ha fatto il Comando provinciale di Vibo tant'e' che oltre al colonnello Corda a breve attendiamo il sostituto del maggiore Valerio Palmieri, gia' a capo del Nucleo Investigativo, nella persona del capitano Alessandro Papuri, proveniente dalla Compagnia di Bracciano. Questo - ha aggiunto il comandante provinciale - si traduce nella volonta' di non far scendere il livello investigativo in questo territorio che richiede risposte sempre maggiori. Ecco perche' oltre ai nuovi arrivi, a cui si aggiunge il tenente della Compagnia di Tropea, e' stato importante la conferma della quasi totalita' degli ufficiali". Da parte sua, il colonnello Corda si e' detto pronto per questa nuova avventura professionale che rappresenta per lui un "ulteriore, importante, step a livello personale e professionale in una terra che merita di essere migliore per quelle persone perbene che la abitano. Il mio obiettivo e' proseguire nel solco lasciato dai miei predecessori con l'impegno a conseguire nuovi ed importanti risultati".