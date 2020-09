Nicotera (VV), riapre tabaccheria del testimone di giustizia Carmine Zappia

Il 4 settembre a Nicotera riaprirà la tabaccheria di Carmine Zappia, l'imprenditore, oggi testimone di giustizia, che ha denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori.

Una saracinesca che riapre, un uomo coraggioso che – si legge in un comunicato stampa del Coordinamento di Libera Vibo Valentia - ritorna al suo lavoro, uno Stato credibile e forte. La 'ndrangheta ha perso. Perché sì, bisogna gridarlo a gran voce che a Nicotera la 'ndrangheta ha perso, ha perso la legge del silenzio, della rassegnazione e della paura.

Abbiamo gioito alla notizia della riapertura dell'attività, sicuramente un importante nuovo inizio per Zappia, ma che ha un valore immenso per tutto il territorio vibonese perché alimenta ancora di più la speranza del riscatto per un'intera comunità, chiamata a mostrare senza tentennamenti da che parte sta.

La grande sfida – spiega l'associazione antimafia – verrà giocata all'indomani del 4 settembre, quando, dopo i clamori e le giuste attenzioni mediatiche, subentrerà la quotidianità dei cittadini e delle cittadine, che speriamo possano scegliere un consumo critico e responsabile per costruire una società la cui economia è eticamente orientata. A supporto della scelta coraggiosa di Zappia dovrà, infatti, esserci il calore ed il sostegno della gente.

Spesso a margine di incontri, convegni e formazioni riecheggia il solito: "Ma io, semplice cittadino, cosa posso fare?". La verità è che la forza del riscatto di questa terra risiede proprio nelle piccole scelte del singolo, dallo scegliere gli esercizi commerciali degli imprenditori, che hanno tuonato contro la 'ndrangheta difendendo la loro dignità e il diritto e la libertà di fare impresa, alla coscienziosa scelta dentro le urne.

La storia di Carmine, gigante buono dal sorriso gentile, deve essere raccontata nelle case, nelle piazze, ai giovani, tra la gente affinché il suo vissuto acquisti forza educativa ed ispiri le azioni degli altri. Lontano dalla retorica dell'eroe, diffondendo, invece, il credo del civismo e della responsabilità, il nostro auspicio è che Carmine possa essere da monito per gli altri imprenditori e commercianti del nostro territorio affinché trovino la forza di affrancarsi dal giogo soffocante della criminalità organizzata.

Vi aspettiamo dunque, il 4 settembre alle ore 17,30 davanti alla tabaccheria e tutti i giorni a seguire.

Il cambiamento è nostro.