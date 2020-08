Vibo, Pisani (M5S): “I mari…noti”

"Premesso che non ho mai nascosto di essere campanilista, anzi, ho già dimostrato la mia indole pubblicamente, sia in consiglio nel giorno del mio insediamento che nelle commissioni alle quali partecipo, a differenza di alcuni, spesso e con tanta passione, perché a mio avviso sono gli organi più importanti, anche se a volte vengono bypassate dalla giunta. Però in questi giorni e soprattutto oggi che in 3a commissione si sono alzati i toni e non solo da parte del sottoscritto, al quale qualcuno della maggioranza chiede, a seguito di un mio intervento sanguigno, cosa io ho fatto in poco più di un mese, dopo 10 anni di puro attivismo e tra l'altro nella minoranza della minoranza, viste le ultime votazioni nei consigli comunali, inoltre, il tutto alla presenza di consiglieri di maggioranza al secondo o terzo mandato, è assurdo. A parte il fatto che conoscono bene la mia partecipazione attiva e propositiva nelle commissioni, al di là del colore politico, per il bene della cittadinanza e nel risparmio dell'amministrazione. Sento dire a qualche "monteleonese" e non solo consigliere o ex assessore, adesso faccio una lettera... Domani mattina farò questo... Mi sentiranno! Basta! O cose del genere, non si può vivere in queste condizioni con spazzatura ovunque, non fanno lo sfalcio delle strade, i torrenti sono sporchi, inquinati e con canneti all'interno ecc... BENVENUTI NEL NOSTRO MONDO, cari concittadini mi fa piacere, ironicamente parlando, che vi ricordiate, solamente d'estate o a fine come in questi casi, quando venite ad abitare nelle seconde o terze case delle frazioni costiere. Ma fino ad oggi dove avete vissuto? A questo punto una domanda nasce spontanea e noi che ci siamo nati, cresciuti e viviamo tutti i giorni da decenni? Mi verrebbe da chiedere... Visti i diversi milioni di euro di tributi non introitati che ad oggi pesano come un macigno sulle casse comunali, voi, dico voi sempre monteleonesi, pagate l'Imu, la spazzatura e l'acqua per la seconda o terza casa? Avete ritirato i mastelli per i rifiuti con il C. F. come noi Mari...Noti al fine di effettuare una raccolta differenziata porta a porta come si deve? I turisti ai quali fittate i vostri appartamenti, anche topaie, molti in nero e a prezzi esagerati, sono a conoscenza di un calendario? Siete sicuri di rispettare le regole della civile convivenza in toto? Allora, dopo esservi fatte queste domande, potete rispondere o lamentarvi, altrimenti è meglio stare zitti. Purtroppo, cari Mari...noti noi siamo abbandonati e lo rimarremo ancora per tanto tempo.

Non abbiamo quasi nulla che ci ac...comuni, culturalmente e immagino ideologicamente con Monteleone, non abbiamo un cinema, figuratevi un teatro, non abbiamo un campo da tennis o bocce da quando è tutto chiuso al Nuovo Pignone, non abbiamo un campetto gratuito all'aperto anche di volley/basket dove i ragazzi possono andare a giocare liberamente, non abbiamo un centro di aggregazione giovanile, per prendere iniziative dai cittadini bisogna chiedere la sala alla chiesa, un piano spiagge fermo alla VAS. insomma la lista è molto lunga, ma non si può notare e sopportare che è tutto concentrato nella città capoluogo di Monteleone, eventi culturali e musicali ma non solo quello... "Meno male che la cultura vien dal mare". Sono del parere di creare nuovamente le circoscrizioni con pareri vincolanti, di riprenderci una volta per tutte ciò che è nostro, i famosi giochi del mare, la vogalonga, le sagre, i giochi di quartiere, eventi musicali e culturali creati ad hoc dai cittadini delle frazioni stesse, senza aspettare che arrivi il patrocinio del Comune di Vibo Valentia o qualcos'altro, altrimenti ci sentiremo in obbligo di contraccambiare con la "matita", anche perché una volta che ci organizzeremo saranno loro stessi ad avvicinarsi, non si sa per quale motivo ma si può immaginarlo e sicuramente ci terranno di più in considerazione, non soltanto, come adesso avviene, nel momento del voto. Forse questo potrebbe essere un inizio prima dell'indipendenza totale? Non lo so, però mi auguro che avvenga al più presto o quanto meno potranno goderne i nostri figli e nipoti vista la Legge 56/2014 c. d. Delrio che si utilizza ad orologeria o a convenienza. A presto vecchia Porto S. Venere, ma non come lista civica per raccogliere voti ai monteleonesi". Lo afferma il consigliere comunale del M5S, Silvio Pisani.