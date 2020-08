Guardia medica aggredita a Vibo Valentia: indaga la Polizia

La polizia di Vibo Valentia ha avviato indagini sul raid alla Guardia medica di Vibo Marina avvenuto questa notte dopo le 4 del mattino quando un giovane ubriaco ha fatto irruzione nel locale con una ferita da taglio ad una mano. Invitato dalla dottoressa a non abbassare la mascherina anti-coronavirus, il giovane ha reagito in modo violento sottraendo alla guardia medica il telefonino per poi scagliarsi contro il tavolino, le sedie ed altri arredi del locale. Il giovane e' stato quindi portato via di peso dagli amici prima che arrivasse sul posto la polizia che e' ora impegnata a ricostruire pienamente l'accaduto ed a visionare le immagini dell'impianto di videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione. (Agi)

Dettagli Creato Martedì, 25 Agosto 2020 16:39